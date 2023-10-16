МВФ запустив фонд для підтримки реформ в Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

МВФ запустив фонд для підтримки реформ в Україні

Казна та Політика
95
МВФ запустив фонд для підтримки реформ в Україні
МВФ запустив фонд для підтримки реформ в Україні
Міжнародний валютний фонд (МВФ) оголосив про запуск фонду розбудови спроможностей для України, на який донори вже виділили 14 млн дол.
Про це повідомив глава Національного банку України Андрій Пишний у Facebook.
«МВФ оголосив про запуск Фонду розбудови спроможностей для України. Він охопить потреби реалізації плану з розвитку потенціалу нашої країни, успішного здійснення реформ», — зазначив Пишний.
Читайте також
Глава НБУ підкреслив, у двох останніх меморандумів України з МВФ, зокрема, йдеться про те, що основний фокус буде на збереженні макроекономічної, зовнішньої та фінансової стабільності для того, щоб зміцнити спроможність України.
Крім того, важливими є кілька напрямів — міжнародна фінансова допомога, реформування української економіки, зміцнення інституційної спроможності органів влади. І за кожним із них важливими складовими є ритмічність, своєчасність та повнота. Реформи в Україні та зміцнення спроможності мають відбуватися постійно, без зупинки, із залученням найкращого світового досвіду.
Читайте також
«МВФ вкотре підтвердив своє лідерство у процесі мобілізації фінансової допомоги для України. Наразі донори вже виділили 14 млн дол. Ціль — зібрати 65 млн дол.», — заявив Пишний.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.