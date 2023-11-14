Курс доллара в бюджете: как это влияет на наличную валюту — Finance.ua

Курс доллара в бюджете: как это влияет на наличную валюту Сегодня 09:05 — Валюта

Курс доллара в бюджете: как это влияет на наличную валюту

В 2024 году ожидаемый курс заложили на уровне 40,7 гривны. Его снизили по сравнению с показателями, которые стали известны ранее. Как оказалось, это может оказать определенное влияние на наличный курс.

Как рассказывает 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, валютный прогноз строится на многих макроэкономических факторах.

и т. п. », — говорит начальник департамента казначейства «как то: рост ВВП, сокращение дефицита бюджета благодаря развитию экономики (т.е. увеличение внутренних поступлений в бюджет), валютных поступлений макрофина, объемы экспортной выручки», — говорит начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Эксперт добавляет, что в то же время курс, закладываемый в бюджете, — это ориентир, когда совпадают несколько факторов: экономических, политических и сейчас — военных.

«Еще часто бюджетный курс считают средневзвешенным показателем, который не всегда будет совпадать с фактическим курсом», — объясняет банкир.

Повлияет ли изменение ожидаемого среднегодового курса на наличный рынок

По словам Тараса Лесового, вряд ли речь идет о каком-то фактическом влиянии. Скорее это влияние чисто психологическое.

«Можно предположить, что ситуативно может увеличиться спрос на валюту. Однако уже 3 недели валютный рынок живет в условиях доминирования предложения над спросом — что мгновенно проявилось в снижении курсов валют. То есть, повторюсь, „бюджетный“ курс — это ориентир, а фактический курс будет зависеть от целого ряда факторов», — говорит банкир.

К факторам относятся:

политика НБУ по эффективной либерализации валютного рынка,

экономические показатели страны,

объемы макрофинансовой помощи,

ход боевых действий и возможный ущерб от вражеских атак, что может повлиять на способность бизнеса работать.

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Сейчас наличный курс формируется с учетом межбанка, соотношения спроса и предложения именно на безналичном рынке. Кроме того, действует режим управляемой гибкости, обеспечивающий свободное курсообразование на межбанке.

«НБУ „вмешивается“ на рынок, увеличивая или уменьшая объемы валютных интервенций, чтобы отрегулировать „перекосы“ между спросом и предложением. Однако и „свободы“ на рынке становится все больше, поэтому рынок ожидает более динамичное изменение курсов, как в сторону роста, так и и в сторону уменьшения, но без скачков или падений», — объясняет эксперт.

Следовательно, конечная цель — это возврат к «плавающему» курсу и 100-процентная либерализация валютного рынка.

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Телеканал 24 По материалам:

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