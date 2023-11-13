Доллара по 40 грн не будет. Учредитель Dragon Capital спрогнозировал, что будет с курсом гривны в 2024 году — Finance.ua
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Доллара по 40 грн не будет. Учредитель Dragon Capital спрогнозировал, что будет с курсом гривны в 2024 году

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Доллара по 40 грн не будет. Учредитель Dragon Capital спрогнозировал, что будет с курсом гривны в 2024 году
Доллара по 40 грн не будет. Учредитель Dragon Capital спрогнозировал, что будет с курсом гривны в 2024 году, Фото: www.pexels.com
Томаш Фиала, CEO компании Dragon Capital, прогнозирует курс гривны к доллару на конец текущего года на уровне 37 грн за доллар, на конец 2024 года — 39 грн за доллар.
Об этом он заявил в ходе инвента NV Формула успеха Украины.
По его словам, украинская экономика находится в очень хорошем состоянии с учетом войны.
В 2023 году он ожидает роста экономики на 4,5% (НБУ прогнозирует около 5%).
«К 2024 году мы ожидаем роста экономики на 4%, правительство где-то около 5%, это очень неплохие цифры», — прогнозирует инвестбанкир.

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Фиала напомнил, что, по данным НБУ, к концу октября инфляция упала до 5,3%. По итогам 2024 года Dragon Capital ожидает инфляцию на уровне 8%.
«Инфляцию в этом году прогнозируем 6%, это уже в том таргете 5% плюс-минус 1%, на который ориентируется НБУ», — добавил он.
ВВП, по словам Фиалы, в 2022 году был на уровне $160 млрд. «Это за последние 10 лет вторая лучшая цифра, лучше было только в 2021 году, это $200 млрд. В текущем году это будет уже $170 млрд, в следующем $190 млрд» — объяснил Фиала.

Справка Finance.ua:

  • одной из причин укрепления гривны, а доллар падает, является международная финансовая помощь, отметил экономист, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило;
  • курс доллара в Украине в ноябре 2023 года будет колебаться в пределах 37,6−38,2 гривны за доллар, прогнозирует директор департамента казначейских операций «Юнекс Банка» Анна Золотько.
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По материалам:
dev.ua
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