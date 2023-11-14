В Украине заработают мгновенные кредитные переводы: средства будут поступать на счет через 10 секунд — Finance.ua

В Украине заработают мгновенные кредитные переводы: средства будут поступать на счет через 10 секунд Сегодня 15:05 — Финтех и Карты

В Украине заработают мгновенные кредитные переводы: средства будут поступать на счет через 10 секунд

Платежные операции в Украине станут более быстрыми. Уже в 2025 году они будут производиться в течение 10 секунд.

Об этом заявил директор Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Андрей Поддерегин, сообщает пресс-служба НБУ.

«Мы в Национальном банке ориентируемся на глобальные тенденции, потому что мир стал глобальным. Невозможно развивать платежи отдельной страны, не учитывая направления развития платежей в мире», — сказал Андрей Поддерегин.

По его словам, будущее развитие платежного рынка Украины должно учитывать интеграцию Украины с платежной инфраструктурой зоны SEPA.

Так, уже с 2024 года платежные операции станут более быстрыми, ведь с 1 апреля 2024 года участники СЭП должны зачислять средства на счет получателя в течение 1 часа. А с 2025 года в Украине заработают мгновенные кредитные переводы — средства будут поступать на счет получателя через 10 секунд (цель — 2 секунды).

Он добавил, что перед НБУ и участниками платежного рынка сейчас стоит много задач по развитию украинского платежного рынка, чтобы не только приблизить его к европейскому, но и предоставить всем пользователям платежных услуг удобные и полезные инструменты, усилив, в частности, их защиту.

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