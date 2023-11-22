Рада обмежила ставки за мікрокредитами на рівні 1% на день — Finance.ua

Рада обмежила ставки за мікрокредитами на рівні 1% на день Вчора 15:00 — Кредит&Депозит

Рада обмежила ставки за мікрокредитами на рівні 1% на день

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг», який передбачає обмеження ставок за мікрокредитами.

Прийняття відповідного законопроєкту № 9422 у другому читанні підтримали 255 нардепів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк у Telegram.

Закон запроваджує показник «денна процентна ставка за споживчим кредитом» та передбачає поступове зниження максимального розміру такої ставки на рівні 1% на день від загального розміру кредиту.

Крім того, пропонується заборонити кредитодавцю та новому кредитору вимагати сплати будь яких платежів, не зазначених у договорі про споживчий кредит та/або не врахованих в розрахунку денної процентної ставки, що вказана в договорі. Водночас кредитодавець буде зобов’язаний передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів хоча б до одного з бюро кредитних історій, а також проводити оцінку кредитоспроможності позичальника.

Водночас Нацбанку надаються повноваження встановлювати додаткові вимоги до оцінки кредитоспроможності позичальника, а також до складових розрахунку денної процентної ставки.

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У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що Національний банк України фіксує надвисоке ціноутворення на ринку мікрокредитування: денна номінальна ставка може сягати 5% в день, а середня номінальна річна процентна ставка — більше 1 000% річних.

При цьому середній розмір позики, яку бере людина в мікрофінансовій компанії, становить 5000 грн з денною ставкою 2,5%. Відтак, через 14 днів, що є найбільш популярним терміном кредитування, людина має повернути кошти на загальну суму 6750 грн. Тобто, вартість кредитних коштів у грошовому вимірі становить 1750 грн.

Крім того, законопроєкт передбачає зміни до законодавства на виконання зобов’язань України в рамках Меморандуму з МВФ. Зокрема, розширюються повноваження НБУ для вжиття заходів до банків за результатами оцінки стійкості банків, а також для підвищення ефективності регулювання небанківських фінансових установ.

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