ТОП-10 банків за видачею кредитів (інфографіка) — Finance.ua
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ТОП-10 банків за видачею кредитів (інфографіка)

Кредит&Депозит
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ТОП-10 банків за видачею кредитів (інфографіка)
ТОП-10 банків за видачею кредитів (інфографіка), cs
З моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5−7-9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 74 742 кредитів на загальну суму 245,2 млрд грн, з яких 50 610 — від банків державного сектору економіки на загальну суму 106,9 млрд гривень (станом на 30.10.2023 р.).
Про це повидомила пресслужба Мінфіну.
За минулий тиждень у межах Програми видано 454 пільгові кредити на загальну суму 1,9 млрд грн, у тому числі, банками державного сектору економіки укладено 292 кредитні договори на суму 0,57 млрд гривень.
ТОП-10 банків за видачею кредитів (інфографіка)
За час дії воєнного стану в Україні у рамках Державної програми «Доступні кредити 5−7-9%» укладено 39 920 кредитних договорів на загальну суму 155,5 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 30 134 кредитні договори на суму 80,2 млрд грн), з яких:
— 9,527 млрд грн — на інвестиційні цілі;
— 9,178 млрд грн — як антикризові кредити;
— 3,747 млрд грн — як рефінансування попередньо отриманих кредитів;
— 35,262 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;
— 58,195 млрд грн — на антивоєнні цілі.
Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП), єдиним учасником якого є Уряд України в особі Міністерства фінансів України, що координує усі аспекти діяльності Фонду.
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За Державною програмою «Доступні кредити 5−7-9%» ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками. Держава продовжує здійснювати всі необхідні компенсаційні виплати на користь бізнесу за укладеними кредитними договорами у межах Програми.
З умовами участі в програмах та переліком уповноважених банків можна ознайомитись за посиланням.
Нагадаємо, що для оптимізації Державних програм «Доступні кредити 5−7-9%» та «Доступний фінансовий лізинг 5−7-9%» в умовах воєнного стану Уряд прийняв постанову від 14 березня 2023 р. № 229 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання фінансової державної підтримки суб'єктам підприємництва».
За матеріалами:
Finance.ua
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