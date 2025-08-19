Кредитование экономики установило очередной рекорд — Finance.ua

Кредитование экономики установило очередной рекорд Сегодня 09:00 — Кредит&Депозит

Кредитование экономики установило очередной рекорд

Рост чистых гривневых кредитов клиентам второй квартал поддержал активы банковского сектора. Роль субсидированного кредитования для бизнеса в дальнейшем сокращалась, а качество кредитного портфеля — улучшалось.

Об этом говорится в Обзоре банковского сектора за ІІ квартал 2025 года.

Читайте также Бизнес и население все чаще берут кредиты — НБУ

По данным Обзора, объем чистых активов банков во II квартале вырос на 3,2%, прежде всего, за счет оживленного наращивания банками кредитного портфеля клиентов. Объем же портфеля ОВГЗ сократился, а объем депозитных сертификатов почти не изменился.

Объем чистых гривневых кредитов бизнеса вырос на 9,5%, в том числе в сегменте МСП — на 11,3%. Нарастили кредитный портфель все группы банков. Кредиты бизнеса со сроком более трех лет выросли на 13,5%. Крупнейшими реципиентами стали отрасли сельского хозяйства, оптовой торговли, финансовых услуг, пищевопрома и машиностроения.

Роль субсидированного кредитования в рамках программы «Доступные кредиты 5−7-9%» стало уменьшалась, прежде всего из-за доступности условий кредитования за ее пределами.

Качество корпоративного портфеля улучшалось почти два года подряд, прежде всего благодаря быстрому наращиванию объема новых кредитов высокого качества. Доля корпоративных заемщиков, испытавших дефолт по гривневым кредитам на конец квартала, оставалась лучше средних показателей до полномасштабного вторжения — несколько меньше 3%. В общей сложности доля NPL снизилась до 27,0% (16,1% - без учета долгов бывших собственников ПриватБанка и старых кредитов в госбанках).

Читайте также Кредитование экономики установило очередной рекорд

Объемы гривневых средств физических лиц в банках ежеквартально растут уже в течение года, а рост объема гривневых средств бизнеса компенсировал сезонное снижение в прошлом квартале.

Ставки по депозитам в течение квартала в дальнейшем росли, учитывая конкуренцию между банками за срочные средства вкладчиков. Ставки по гривневым кредитам бизнеса повышались медленнее, чем по депозитам, в основном по новым кредитам крупным предприятиям в частных банках.

Читайте также ВПЛ получат компенсацию 70% первого взноса на ипотеку

Чистая процентная маржа выросла до 7,5% вследствие роста доходности кредитов, однако из-за роста расходов прибыль за ІІ квартал 2025 года на 2,1% меньше, чем за предыдущий. В июле сектор успешно выполнил нормативы достаточности регулятивного капитала на уровне 10% (за исключением только одного малого банка). Действующий с сентября норматив левериджа, по данным тестовых расчетов, рискует нарушить только один небольшой банк.

Справка Finance.ua:

За 2024 год объем кредитов в экономике вырос на 10,9% с 997,877 млрд гривен.

За 2023 год объем кредитов в экономике сократился на 1% с 1007,648 млрд гривен.

За 2022 год объем кредитов в экономике сократился на 3,5% с 1044,049 млрд гривен.

В 2021 году объем кредитов в экономике увеличился на 10% с 948,386 млрд гривен до 1 043,694 млрд гривен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.