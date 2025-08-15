Бизнес и население все чаще берут кредиты — НБУ Сегодня 10:04 — Кредит&Депозит

Бизнес и население все чаще берут кредиты — НБУ

Темпы роста объемов кредитования ускоряются как в корпоративном, так и розничном сегменте.

Об этом свидетельствует оперативная статистика НБУ.

Так, валовые кредиты бизнеса в национальной валюте в июле 2025 года, по оперативным данным, выросли на 15,9% в годовом исчислении, населения — на 16,4%.

В июне темпы прироста валовых гривневых кредитов бизнеса, по оперативным данным, составили 13,1% в годовом исчислении, населения — 13%.

В то же время отмечают в Нацбанке, следует учитывать, что валовой показатель содержит неработающие кредиты, доля которых в банковском секторе по итогам первого полугодия 2025 года составляет 27%.

Поэтому более показательна динамика чистых кредитов, без искажения из-за долгов бывших собственников «ПриватБанка» и старых долгов государственных банков.

Так, чистые гривневые кредиты бизнесу в июле 2025 года, по предварительным данным, выросли на 31,2% в годовом исчислении, физлицам — на 33,9%.

«Из-за ускорения темпов роста кредитования возвращает свою ключевую роль в поддержке активов и прибыльности банковского сектора», — говорится в сообщении регулятора.

Учитывая положительный тренд и структуру кредитования, там ожидают по меньшей мере сохранения таких темпов по итогам 2025 года в целом.

В последнем опросе об условиях банковского кредитования банки оценили долговую нагрузку бизнеса как среднюю, а население — низкую, поэтому пространство для дальнейшего роста объемов кредитования — достаточное.

