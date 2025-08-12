Как украинцы и бизнес переводят деньги внутри страны и за границу — Finance.ua

Как украинцы и бизнес переводят деньги внутри страны и за границу
За полгода бизнес и население Украины совершили более 1,6 млрд платежных операций с использованием кредитных трансферов и прямого дебета как внутри страны, так и за ее пределами.
Об этом свидетельствует статистика, опубликованная Нацбанком.
Кредитные переводы — лидеры по количеству сделок
В первом полугодии 2025 года с использованием кредитного трансфера было проведено:
- в пределах Украины — более 1,6 млрд сделок на сумму более 22,5 трлн грн;
- в Украине из-за границы — 5,5 млн операций на сумму около 32,6 млрд долларов США;
- из Украины за границу — 1,1 млн операций на сумму свыше 40,7 млрд долларов США.
За этот же период прямой дебет использовали для 1,1 млн. операций на сумму 7,1 млрд. грн.
Переводы в пределах Украины
Больше всего внутренних кредитных переводов сделали физические лица — 1,32 млрд операций (82% от всех таких переводов). Однако по общей сумме переводов доминируют предприятия — на них приходится более 20,8 трлн. грн., что составляет почти 93% от всей суммы.
Трансграничные операции
Из-за границы в Украину в пользу физлиц поступило 4,3 млн переводов — это 76,88% от общего количества международных операций с кредитовым трансфером. Однако по сумме наибольшие поступления получили компании — 30,9 млрд долларов (94,61% от общей суммы международных переводов).
Основные страны — источники денежных средств:
- страны Европейского Союза (45,34%),
- Швейцария (21,64%),
- США (11,3%).
Из Украины за границу больше переводов отправлял бизнес — 0,6 млн операций на сумму более 40 млрд долларов, что составляет более 99% от общей суммы таких переводов. Самые популярные направления:
- страны ЕС (58,8%),
- Швейцария (10,65%),
- Великобритания (7%).
