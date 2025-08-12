Как украинцы и бизнес переводят деньги внутри страны и за границу — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как украинцы и бизнес переводят деньги внутри страны и за границу

Кредит&Депозит
74
Как украинцы и бизнес переводят деньги внутри страны и за границу
Как украинцы и бизнес переводят деньги внутри страны и за границу
За полгода бизнес и население Украины совершили более 1,6 млрд платежных операций с использованием кредитных трансферов и прямого дебета как внутри страны, так и за ее пределами.
Об этом свидетельствует статистика, опубликованная Нацбанком.

Кредитные переводы — лидеры по количеству сделок

В первом полугодии 2025 года с использованием кредитного трансфера было проведено:
  • в пределах Украины — более 1,6 млрд сделок на сумму более 22,5 трлн грн;
  • в Украине из-за границы — 5,5 млн операций на сумму около 32,6 млрд долларов США;
  • из Украины за границу — 1,1 млн операций на сумму свыше 40,7 млрд долларов США.
За этот же период прямой дебет использовали для 1,1 млн. операций на сумму 7,1 млрд. грн.
Как украинцы и бизнес переводят деньги внутри страны и за границу

Переводы в пределах Украины

Больше всего внутренних кредитных переводов сделали физические лица — 1,32 млрд операций (82% от всех таких переводов). Однако по общей сумме переводов доминируют предприятия — на них приходится более 20,8 трлн. грн., что составляет почти 93% от всей суммы.
Как украинцы и бизнес переводят деньги внутри страны и за границу

Трансграничные операции

Из-за границы в Украину в пользу физлиц поступило 4,3 млн переводов — это 76,88% от общего количества международных операций с кредитовым трансфером. Однако по сумме наибольшие поступления получили компании — 30,9 млрд долларов (94,61% от общей суммы международных переводов).
Основные страны — источники денежных средств:
  • страны Европейского Союза (45,34%),
  • Швейцария (21,64%),
  • США (11,3%).
Из Украины за границу больше переводов отправлял бизнес — 0,6 млн операций на сумму более 40 млрд долларов, что составляет более 99% от общей суммы таких переводов. Самые популярные направления:
  • страны ЕС (58,8%),
  • Швейцария (10,65%),
  • Великобритания (7%).

👉🏻 Не пропускайте главного — присоединяйтесь к нам в Telegram, Facebook и Instagram.

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems