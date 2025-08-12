Как украинцы и бизнес переводят деньги внутри страны и за границу — Finance.ua

Как украинцы и бизнес переводят деньги внутри страны и за границу Сегодня 16:05 — Кредит&Депозит

Как украинцы и бизнес переводят деньги внутри страны и за границу

За полгода бизнес и население Украины совершили более 1,6 млрд платежных операций с использованием кредитных трансферов и прямого дебета как внутри страны, так и за ее пределами.

Об этом свидетельствует статистика, опубликованная Нацбанком.

Кредитные переводы — лидеры по количеству сделок

В первом полугодии 2025 года с использованием кредитного трансфера было проведено:

в пределах Украины — более 1,6 млрд сделок на сумму более 22,5 трлн грн;

в Украине из-за границы — 5,5 млн операций на сумму около 32,6 млрд долларов США;

из Украины за границу — 1,1 млн операций на сумму свыше 40,7 млрд долларов США.

За этот же период прямой дебет использовали для 1,1 млн. операций на сумму 7,1 млрд. грн.

Переводы в пределах Украины

Больше всего внутренних кредитных переводов сделали физические лица — 1,32 млрд операций (82% от всех таких переводов). Однако по общей сумме переводов доминируют предприятия — на них приходится более 20,8 трлн. грн., что составляет почти 93% от всей суммы.

Трансграничные операции

Из-за границы в Украину в пользу физлиц поступило 4,3 млн переводов — это 76,88% от общего количества международных операций с кредитовым трансфером. Однако по сумме наибольшие поступления получили компании — 30,9 млрд долларов (94,61% от общей суммы международных переводов).

Основные страны — источники денежных средств:

страны Европейского Союза (45,34%),

Швейцария (21,64%),

США (11,3%).

Из Украины за границу больше переводов отправлял бизнес — 0,6 млн операций на сумму более 40 млрд долларов, что составляет более 99% от общей суммы таких переводов. Самые популярные направления:

страны ЕС (58,8%),

Швейцария (10,65%),

Великобритания (7%).

👉🏻 Не пропускайте главного — присоединяйтесь к нам в Telegram, Facebook и Instagram.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.