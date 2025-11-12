«Доступные кредиты 5−7−9%» для бизнеса: сколько получили за неделю Сегодня 11:00 — Кредит&Депозит

На прошлой неделе в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» представители микро-, малого и среднего бизнеса получили от уполномоченных банков 820 льготных кредитов на общую сумму 2,6 млрд грн, в частности, от банков государственного сектора экономики — 530 кредитов на 1 млрд гривен.

С начала 2025 года по программе «5−7-9%» предприниматели получили 24 578 кредитов на 72,4 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики — 17 080 кредитов на 35,5 млрд гривен.

За время действия военного положения в Украине выдано 94 213 кредитов на 348,8 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 68 942 кредита на 177,2 млрд грн), из которых по состоянию на 10 ноября текущего года:

— 52,14 млрд грн — на инвестиционные цели;

— 78,78 млрд грн — на финансирование оборотного капитала;

— 47,83 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

— 50,72 млрд грн — на переработку сельскохозяйственной продукции;

— 3,50 млрд грн — на финансирование энергосервиса;

— 56,83 млрд грн — на антивоенные цели;

— 47,13 млрд грн — кредитование в зоне высокого военного риска.

Всего с момента старта программы подписано 129 035 кредитных договоров на 438,5 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики — 89 418 договоров на 203,9 млрд гривен.

Напомним, по состоянию на 1 октября 2025 года доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе сократилась до 25%. Это самый низкий показатель за последнее десятилетие, что свидетельствует о постепенном оздоровлении финансового сектора даже во время войны. Об этом рассказал партнер, заместитель руководителя практики по работе с NPL и Due Diligence адвокатского объединения Investment Lawyer Group Юрий Пинчук.

В начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года доля NPL составила 29,5%.

В 2023 году этот показатель вырос до 37,4%, но уже с начала 2024 года началось постепенное снижение.

На 1 января 2025 года доля неработающих кредитов составила 30,3%, а на 1 октября — 25,04%.

У кого самый низкий уровень NPL

Наименьшую долю проблемных кредитов сохраняют частные банки (9,3%) и учреждения с иностранным капиталом (7,5%). В государственных банках этот показатель традиционно самый высокий — 36,8%. В то же время, почти половина таких кредитов относится к «историческим», сформированным еще в кризисные годы 2015−2017.

Если исключить эти долги, фактический уровень NPL в госбанках снижается до 19,5%, а в банковской системе в целом до 14,3%.

