Онлайн-кредиты превышают оффлайн-займы в восемь раз

Украинцы все чаще оформляют кредиты онлайн — доля цифровых ссуд превысила оффлайн-кредитование в восемь раз.
Об этом банкиры сообщили во время круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».
«Если в 2019 году около 80−85% кредитов были „бумажными“ — оформлялись офлайн, то сейчас эта доля упала до 10−15%, а в отдельных сетях — до 2%», — отметил директор департамента розничных партнерских продаж ПУМБ Игорь Яровой.
По его словам, большинство клиентов перешли на цифровые каналы, ведь онлайн-рассрочка или карточные кредиты более удобны, однако оффлайн-продажи не исчезнут полностью — они останутся актуальными для покупки одежды или обуви.
«Оффлайн не умрет никогда. Все равно есть категории, такие как обувь и одежда, которые нужно прийти и оффлайн примерить, потрогать, подходит ли товар. И это видно сразу по торговым центрам — нет пустых торговых центров», — отметил Яровой.
«Раньше в крупных магазинах техники были целые отдельные секции, где сидели по три-четыре специалиста разных банков. А сейчас в большинстве магазинов эти зоны пусты, если они еще остались. Фактически все кредитование переходит в рассрочку, оплату частями… Эти „бумажные“ кредиты, которые ты можешь в магазине оформить, в следующем году станут такой диковинкой и мало где останутся», — объяснил product owner команды онлайн-кредитования ОТП Банка Игорь Кльоц.
Кльоц отмечает, что оффлайн все еще преобладает над онлайном, но его доля с каждым годом уменьшается.
«Если говорить о рассрочке, то соотношение оффлайн- и онлайн-покупок у нас 65/35 — средний чек в оффлайне значительно больше, чем в онлайне. Но если речь идет о количестве транзакций, то доля онлайна близка к половине», — отметил он.
«Мы наблюдаем по потребительскому кредитованию, что в выходные дни все идут в магазины, и по объемам продаж это в два-три раза больше, чем в будние дни», — сообщил банкир.
Член правления и директор по проксимити банкингу и сети Креди Агриколь Банк Александр Куркин подчеркнул, что даже автомобили все чаще покупают онлайн.
«Сейчас и продавцы новых авто уже активно строят процессы по продаже онлайн новых машин. То есть если клиент будет покупать машину онлайн, то что говорить о туфлях или чем-то другом. Мы верим в то, что будет и оффлайн, и онлайн», — рассказал Александр Куркин.
Payment systems