Банки готовы кредитовать всё — от военных товаров до колец и стоматологии

Кредит&Депозит
29
Банки расширяют список категорий, доступных для кредитования, включая военные товары, ювелирные изделия и даже стоматологические услуги.
Об этом банкиры сообщили в ходе круглого стола «Black Friday — 2025: новые тренды потребительского кредитования», проведенного «Финансовым клубом».
В ПУМБ отмечают, что в этом году впервые открыли ранее не кредитовавшие новые товарные направления. «Те, что раньше у нас были запрещены к кредитованию — все, что связано с военными, ювелирка и тому подобное», — сказал директор департамента розничных партнерских продаж ПУМБ Игорь Яровой.
«Для нашего рынка это может сработать даже лучше, чем кредиты на одежду или кроссовки», — сказал Игорь Яровой. Он отметил, что украинцы привыкли покупать микроволновку за 2 тыс. грн в кредит, но кроссовки или куртку покупают за 4 тыс. грн наличными.
«И мы в этом году провели эксперименты с кредитами на одежду. И увидели, что с минимальными усилиями можно в этой категории расти на 30−40%. Поэтому это будет первая „Черная пятница“, в которой будут участвовать совершенно новые категории. Даже если вы пойдете в ювелирку, в стоматологию или еще где-то, везде будут акционные предложения от ПУМБ. Поэтому думаю, что рост будет не менее 60%», — рассказал Игорь Яровой.
В Креди Агриколь Банке добавляют, что сейчас основной фокус — на кредитах наличными. «Мы больше кредитами наличными занимаемся, но кредитная карта в следующем году будет более активна у нас, вместе с рассрочкой», — отметил член правления, директор по проксимити банкинга и сети Креди Агриколь Банка Александр Куркин.
В ОТП Банке отмечают, что кредитные карты стали обычным инструментом для ежедневных расчетов. «Кредитные карты для украинцев стали таким daily банкингом, то есть кредитки для ежедневных расчетов. И, конечно, если клиент делает покупки постоянно, то и с Черной пятницы до Нового года он также будет пользоваться картой, чтобы купить товары со скидкой или подготовиться к праздникам», — отметил product owner команды онлайн-кредитования ОТП Банка Игорь Клёц.
По материалам:
Фінансовий клуб
Банки УкраиныНБУ
