Глава НБУ: депозитные ставки ― это исключительно решение коммерческих банков

Депозитные ставки — это исключительно решение коммерческих банков.
Об этом заявил глава Национального банка Андрей Пышный в эфире Украинского Радио.
«Депозитные ставки, предлагаемые коммерческими банками, это исключительно решение коммерческих банков. Нацбанк их никоим образом не определяет», — отметил Пышный.
В то же время он пояснил, что регулятор формирует общее видение стоимости денег в стране.
«Вот здесь как раз работает трансмиссия нашего решения по ставке, которую должен банк предлагать ― экономически обоснованную и справедливую, которая подпитает привлекательность гривневых активов для клиентов. Речь идет именно о депозитной ставке», — пояснил глава Нацбанка.
Он подчеркнул, что Нацбанк системно работает над тем, чтобы обеспечить привлекательность гривневых активов и поддерживать спрос на депозиты в украинских банках.
«Потому что депозиты в наших банках работают на украинскую экономику. Если деньги на руках, то инфляция волатильна и довольно опасна. Мы работаем, чтобы вернуть ее к однозначным уровням. И нам это удается ― за четыре последних месяца инфляция устойчиво закрепилась на дезинфляционном тренде. Мы работаем над тем, чтобы в условиях этой волатильности инфляционные ожидания людей и уровень доверия к политике Нацбанка и национальной валюте был соответствующий», — добавил Пышный.

Читайте также: Покупка ОВГЗ через «Дія» или банк: что выгоднее?

По его словам, за последние десять месяцев украинцы проинвестировали в облигации внутреннего государственного займа больше, чем во весь портфель до полномасштабного вторжения.
Напомним, правление Национального банка 23 октября приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%. Базовый сценарий октябрьского макропрогноза НБУ предполагает, что снижение учетной ставки начнется в I квартале 2026 года.
Finance.ua со ссылкой на ФГВФЛ ранее писал, что общая сумма вкладов физических лиц по состоянию на октябрь в банках Украины составила 1 515,4 млрд грн, что на 23,4 млрд грн больше показателя предыдущего месяца. За девять месяцев 2025 года общий прирост вкладов граждан составил 123,2 млрд грн, что является наибольшим приростом суммы вкладов за последние три года в аналогичных периодах.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НБУБанки Украины
