Вклады в банках: в какой валюте украинцы держат деньги

По состоянию на 1 сентября 2025 года общая сумма вкладов физических лиц, включая предпринимателей, в банках Украины достигла 1,492 трлн грн. Это почти на 10 млрд грн больше, чем месяцем ранее.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.

Какую валюту выбирают для вложений:

вклады в национальной валюте достигли 976,9 млрд грн (+17,2 млрд грн);

вклады в иностранной валюте составили 515,1 млрд грн (-7,8 млрд грн).



ФЛП увеличили объемы вкладов на 4,5 млрд грн — до 172,2 млрд грн. Доля предпринимателей в общем количестве вкладчиков на начало сентября — 3,1%, а в структуре суммы вкладов — 11,5%.

Отметим, что вклады ФЛП, как и других физических лиц, подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов.

Структура вкладов физических лиц по срочности:

до 3 месяцев — 17,08%;

от 3 до 6 месяцев — 7,25%;

от 6 месяцев до года — 4,62%;

больше года — 0,78%.

Напомним, что с 13 апреля 2022 г. во время военного положения все депозиты защищены на 100%. После его завершения и еще в течение трех месяцев гарантия сохранится. Далее максимальная сумма возмещения будет составлять 600 тыс. грн.

Отметим также, что замедление инфляции и ответная «реакция» Нацбанка, оставившего учетную ставку и другие монетарные инструменты без изменений, являются хорошим поводом для депозитов, ведь доходность вкладов косвенно растет. Банкир объяснил , почему еще гривневые депозиты становятся еще более популярными.

