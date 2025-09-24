0 800 307 555
Вклады в банках: в какой валюте украинцы держат деньги

Кредит&Депозит
18
По состоянию на 1 сентября 2025 года общая сумма вкладов физических лиц, включая предпринимателей, в банках Украины достигла 1,492 трлн грн. Это почти на 10 млрд грн больше, чем месяцем ранее.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.
Какую валюту выбирают для вложений:
  • вклады в национальной валюте достигли 976,9 млрд грн (+17,2 млрд грн);
  • вклады в иностранной валюте составили 515,1 млрд грн (-7,8 млрд грн).
ФЛП увеличили объемы вкладов на 4,5 млрд грн — до 172,2 млрд грн. Доля предпринимателей в общем количестве вкладчиков на начало сентября — 3,1%, а в структуре суммы вкладов — 11,5%.
Отметим, что вклады ФЛП, как и других физических лиц, подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов.
Структура вкладов физических лиц по срочности:
  • до 3 месяцев — 17,08%;
  • от 3 до 6 месяцев — 7,25%;
  • от 6 месяцев до года — 4,62%;
  • больше года — 0,78%.
Напомним, что с 13 апреля 2022 г. во время военного положения все депозиты защищены на 100%. После его завершения и еще в течение трех месяцев гарантия сохранится. Далее максимальная сумма возмещения будет составлять 600 тыс. грн.
Отметим также, что замедление инфляции и ответная «реакция» Нацбанка, оставившего учетную ставку и другие монетарные инструменты без изменений, являются хорошим поводом для депозитов, ведь доходность вкладов косвенно растет. Банкир объяснил, почему еще гривневые депозиты становятся еще более популярными.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
