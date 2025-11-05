Минимальные за последнее десятилетие: неработающие кредиты продолжают сокращаться Сегодня 12:00 — Кредит&Депозит

Минимальные за последнее десятилетие: неработающие кредиты продолжают сокращаться

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе продолжает сокращаться. По состоянию на 01 октября 2025 года она достигла минимального за последнее десятилетие уровня — 25,0%. Это на 5,3 п. п. ниже показателя на начало года и на 1,6 п. п. ниже показателя марта 2022 года.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

В первый год полномасштабной войны уровень дефолтов составил около 20%, а доля NPL в портфеле — 39,1%. С середины 2023 года доля NPL постепенно сокращается.

Определяющим фактором сокращения доли NPL в январе-сентябре 2025 года стал рост объема новых кредитов лучшего качества. Уменьшению доли NPL также способствовало их списание.

Так, валовой объем кредитов в банковской системе за этот период вырос на 182,2 млрд грн, или на 14,0%, до 1,480 трлн грн. В то же время, объем неработающих кредитов сократился на 22,6 млрд грн, или на 5,7%, до 370,6 млрд грн.

Доля NPL физических лиц за девять месяцев 2025 года снизилась на 2,7п. п. до 12,8%, бизнеса — на 6,5 п. п. до 32,5%.

Сокращение зафиксировано во всех группах банков:

в частных украинских банках — до 9,3%;

в банках с иностранным капиталом — до 7,5%;

в государственных банках — до 36,8%.

Без учета старых кредитов государственных банков, которые были признаны неработающими в 2015—2017 годах во время реформы банковского регулирования (включая долги бывших собственников АО КБ «ПриватБанк»), доля NPL по состоянию на 01 октября 2025 года составляет 19,5% в государственных банках и 4 банках.

Ранее мы писали , что большинство украинцев обращаются за микрокредитами, чтобы покрыть ежедневные расходы. Об этом сообщает исследование потребительского микрокредитования, проведенного Ассоциацией украинских банков (АУБ) совместно с Research.ua и Институтом социологии НАН Украины.

Среди ключевых причин, побуждающих украинцев обращаться именно в микрофинансовые организации, респонденты назвали скорость получения средств, простоту оформления и возможность подать заявку онлайн.

Также возросла доля пользователей, которые ценят круглосуточное обслуживание.

По мнению 36% опрошенных, введение ограничения ставки по микрокредитам до 1% в день повлияло на доступность услуг. Еще 18% считают, что микрокредиты стали более привлекательными.

Среди активных пользователей таких организаций 59% убеждены, что новое ограничение сделало кредиты более доступными, а 49,9% — более привлекательными.

Кредит — очень удобный финансовый инструмент, однако за все приходится платить. В том числе и за кредитные средства. Поэтому к кредитному продукту, который вы выбираете, стоит подойти ответственно, чтобы избежать лишних расходов. В статье по ссылке Finance.ua делится советами, которые помогут не переплачивать по кредиту.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.