В августе банки выдали украинцам ипотек на 1,4 млрд грн: в каких регионах больше всего
В августе украинские банки выдали 789 ипотечных кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании.
Как сообщили в пресс-службе Нацбанка, на первичном рынке недвижимости предоставлено 480 кредитов на сумму 889,8 млн грн, из них 136 на 267,3 млн грн — под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество.
На вторичном рынке банки предоставили 309 кредитов на 543,6 млн грн.
Средневзвешенная эффективная ставка составила 8,13% годовых на первичном рынке и 8,99% на вторичном рынке.
Качество ипотечного портфеля остается стабильным: доля неработающих кредитов сократилась до 12%.
Больше всего ипотечных кредитов в августе выдано:
- в Киевской области (249 договоров на общую сумму 457,2 млн грн, или 31,9% от общего объема);
- в Киеве (125 договоров на 280,7 млн грн);
- во Львовской области (61 договор на 124,5 млн грн);
- в Ивано-Франковской области (56 договоров на 93,2 млн грн);
- в Винницкой области (48 договоров на 75,7 млн грн).
В ходе опроса ответы предоставили 39 банков с долей более 95% общего валового ипотечного портфеля, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 13 банков.
«Совет по финансовой стабильности одобрил Стратегию по развитию ипотечного кредитования, направленную на развитие рыночных механизмов в этом сегменте рынка с целью повышения доступности жилья», — напоминают в Нацбанке.
