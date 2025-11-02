В августе банки выдали украинцам ипотек на 1,4 млрд грн: в каких регионах больше всего Сегодня 09:18 — Кредит&Депозит

В августе украинские банки выдали 789 ипотечных кредитов на общую сумму 1,4 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании.

Как сообщили в пресс-службе Нацбанка, на первичном рынке недвижимости предоставлено 480 кредитов на сумму 889,8 млн грн, из них 136 на 267,3 млн грн — под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество.

На вторичном рынке банки предоставили 309 кредитов на 543,6 млн грн.

Средневзвешенная эффективная ставка составила 8,13% годовых на первичном рынке и 8,99% на вторичном рынке.

Качество ипотечного портфеля остается стабильным: доля неработающих кредитов сократилась до 12%.

Больше всего ипотечных кредитов в августе выдано:

в Киевской области (249 договоров на общую сумму 457,2 млн грн, или 31,9% от общего объема);

в Киеве (125 договоров на 280,7 млн ​​грн);

во Львовской области (61 договор на 124,5 млн грн);

в Ивано-Франковской области (56 договоров на 93,2 млн грн);

в Винницкой области (48 договоров на 75,7 млн грн).

В ходе опроса ответы предоставили 39 банков с долей более 95% общего валового ипотечного портфеля, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 13 банков.

«Совет по финансовой стабильности одобрил Стратегию по развитию ипотечного кредитования, направленную на развитие рыночных механизмов в этом сегменте рынка с целью повышения доступности жилья», — напоминают в Нацбанке.

