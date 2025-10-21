Всемирный банк предоставит $200 млн на расширение ипотечной программы «єОселя» Сегодня 09:14 — Кредит&Депозит

Всемирный банк предоставит $200 млн на расширение ипотечной программы «єОселя»

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины готовит запуск дополнительной компенсационной модели государственной ипотечной программы «єОселя», а Всемирный банк готов предоставить софинансирование в $200 млн на первом этапе.

Об этом сообщил заместитель министра Андрей Телюпа.

Планы на запуск до конца года

Правительство работает над механизмом реализации программы до конца этого года. Также Минэкономики готовит отчет по развитию проектного финансирования нового строительства.

Телюпа отметил, что эти вопросы обсуждались в ходе встречи с командами Всемирного банка на прошлой неделе в Вашингтоне.

Он добавил, что на этих встречах обсуждалась промышленная стратегия.

«На базе международной рамки интеграции украинских производителей в международные цепочки поставок идем дальше к конкретным мерам для развития приоритетных отраслей промышленности при максимальном участии украинских экспертов и непосредственно производителей», — отметил замминистра.

Поддержка бизнеса и детенизация

По его словам, Минэкономики продолжает максимально привлекать ресурсы банка для программ поддержки бизнеса «Сделано в Украине» в 2026 году, доступ к которой предлагается сделать одним из инструментов детенизации.

«Например, если хочешь получить доступный кредит 5−7-9% или грант на производственные мощности, то ты должен быть bankable и предоставить соответствующие документы банку. И дальше ты как предприниматель получишь возможности масштабирования бизнеса за счет целой экосистемы финансовых инструментов», — объяснил Телюпа.

Напомним, сумма первого взноса на новые квартиры по «єОселя» существенно отличается по регионам и прямо коррелирует с ценами на первичном рынке.

