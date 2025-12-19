0 800 307 555
Больше половины всех депозитов в банках — более 600 тысяч грн

Реальные доходы украинцев вырастают на фоне повышения зарплат и замедления инфляции. Это позволяет населению активнее сберегать средства. В то же время фиксируется прирост средств населения на текущих счетах и ​​депозитах в банках.
Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности Национального банка Украины.
Доля срочных вкладов остается постоянной. «С замедлением инфляции нынешние депозитные ставки будут обеспечивать все более высокую реальную доходность, что будет усиливать привлекательность депозитов», — отмечают в Нацбанке.
Отмечается, что общий объем вкладов в банках растет, прежде всего благодаря увеличению среднего размера депозита. С начала полномасштабного вторжения количество вкладов в банках выросло на 17%, в то время как средний размер увеличился на 63%.
Несмотря на рост гривневых сбережений, население продолжает сохранять интерес к иностранной валюте как инструменту сбережений.

Гривневые депозиты растут быстрее валютных

Размер гривневых депозитов растет гораздо быстрее, чем валютных. Более половины общего объема депозитов составляют большие вклады в размере более 600 тыс. грн. Со временем доля таких вкладов продолжает увеличиваться.
Рост доли крупных депозитов, в частности, свидетельствует о сохранении доверия населения к банковской системе и уменьшении склонности к диверсификации сбережений между разными банками.
В то же время темпы роста среднего депозита были ниже темпов роста средней заработной платы.

ОВГЗ набирают популярность

Параллельно быстро растут вложения населения в облигации внутреннего государственного займа. Эффективная доходность ОВГЗ значительно выше депозитов благодаря отсутствию налогообложения купонного дохода.
За год вложения в гривневые ОВГЗ выросли на 25 млрд грн. Это составляет более половины прироста гривневых депозитов населения за тот же период.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на НБУ писал, что бизнес продолжает конкурировать за работников из-за нехватки квалифицированных кадров, что заставляет работодателей повышать оплату труда. По результатам исследования рынка труда Европейской бизнес-ассоциации, проведенного в ноябре 2025 года, 74% опрошенных компаний считают дефицит персонала серьезной проблемой.
