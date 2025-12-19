Больше половины всех депозитов в банках — более 600 тысяч грн Сегодня 12:03 — Кредит&Депозит

Реальные доходы украинцев вырастают на фоне повышения зарплат и замедления инфляции. Это позволяет населению активнее сберегать средства. В то же время фиксируется прирост средств населения на текущих счетах и ​​депозитах в банках.

Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности Национального банка Украины.

Доля срочных вкладов остается постоянной. «С замедлением инфляции нынешние депозитные ставки будут обеспечивать все более высокую реальную доходность, что будет усиливать привлекательность депозитов», — отмечают в Нацбанке.

Отмечается, что общий объем вкладов в банках растет, прежде всего благодаря увеличению среднего размера депозита. С начала полномасштабного вторжения количество вкладов в банках выросло на 17%, в то время как средний размер увеличился на 63%.

График: НБУ

Несмотря на рост гривневых сбережений, население продолжает сохранять интерес к иностранной валюте как инструменту сбережений.

Гривневые депозиты растут быстрее валютных

Размер гривневых депозитов растет гораздо быстрее, чем валютных. Более половины общего объема депозитов составляют большие вклады в размере более 600 тыс. грн. Со временем доля таких вкладов продолжает увеличиваться.

Рост доли крупных депозитов, в частности, свидетельствует о сохранении доверия населения к банковской системе и уменьшении склонности к диверсификации сбережений между разными банками.

В то же время темпы роста среднего депозита были ниже темпов роста средней заработной платы.

ОВГЗ набирают популярность

Параллельно быстро растут вложения населения в облигации внутреннего государственного займа. Эффективная доходность ОВГЗ значительно выше депозитов благодаря отсутствию налогообложения купонного дохода.

За год вложения в гривневые ОВГЗ выросли на 25 млрд грн. Это составляет более половины прироста гривневых депозитов населения за тот же период.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на НБУ писал , что бизнес продолжает конкурировать за работников из-за нехватки квалифицированных кадров, что заставляет работодателей повышать оплату труда. По результатам исследования рынка труда Европейской бизнес-ассоциации, проведенного в ноябре 2025 года, 74% опрошенных компаний считают дефицит персонала серьезной проблемой.

