В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы «єОселя»

С сегодняшнего дня в рамках программы «єОселя» заработал механизм государственной компенсации для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и жителей прифронтовых территорий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Программа предусматривает:

70% компенсации первого взноса по ипотеке;

70% ежемесячных платежей в течение первого года кредита;

до 40 тыс. грн на сопутствующие расходы при оформлении ипотеки (комиссии, сборы, страхование).

Кто может воспользоваться

Компенсацию могут получить граждане, которые:

имеют статус ВПЛ или зарегистрированы на прифронтовой территории;

не владеют жильем на подконтрольной Украине территории;

не отчуждали жилье за ​​последние 36 месяцев, если оно не на территории боевых действий или оккупации.

Процентные ставки

ВПЛ могут получить кредит под 7%;

граждане льготных категорий на прифронтовых территориях (военные, медики, педагоги, ученые) — под 3%;

другие граждане на прифронтовых территориях — под 7%.

Требования к жилью

максимальная стоимость жилья — до 2 млн грн;

для ВПЛ — не старше 20 лет;

для граждан с прифронтовых территорий в силе действующие правила «єОселя»: не старше 20 лет для льготных категорий и ветеранов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях; не старше 3 лет — для жилья за их пределами и для всех других граждан, которым «єОселя» доступна под 7%.

Все заявители должны соответствовать условиям участия в программе «єОселя».

Как получить компенсацию

Подать заявку на «єОселя» в приложении «Дія». Получить положительное решение и выбрать банк для получения кредита. Предоставить банку необходимый пакет документов и заявление на получение компенсации от государства. Банк передает заявление в Пенсионный фонд Украины. Пенсионный фонд проверяет данные на соответствие условиям компенсационной программы. После подтверждения можно оформить кредит с компенсацией.

Напомним, за прошедшую неделю выдано 150 ипотек на 292 млн грн. От старта программы в октябре 2022 года выдано 19 585 кредитов на 32,8 млрд грн.

Сумма первого взноса на новые квартиры по «єОселя» существенно отличается по регионам и прямо коррелирует с ценами на первичном рынке.

Средний минимальный первый взнос VS средняя цена квартир, подходящих под критерии «єОселя»:

Ужгород — 633 тыс. грн (средняя цена квартиры — 3,2 млн грн);

Львов — 618 тыс. грн (3,1 млн грн);

Киев — 487 тыс. грн (2,4 млн грн);

Полтава — 448 тыс. грн (2,2 млн грн);

Черновцы — 442 тыс. грн (2,2 млн грн).

