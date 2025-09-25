В июле украинцы оформили ипотек на 1,6 млрд грн: подробности по регионам Сегодня 21:02 — Кредит&Депозит

В июле украинцы оформили ипотек на 1,6 млрд грн: подробности по регионам

В июле 2025 года банки Украины выдали 871 ипотечный кредит на общую сумму 1,6 млрд грн.

Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании.

Самая большая доля пришлась на первичный рынок — 508 кредитов на 961,5 млн. грн. Из них 143 договора на сумму 275,6 млн. грн. были заключены под залог имущественных прав на будущее жилье. На вторичном рынке выдали 363 кредита на 646,7 млн. грн.

Средневзвешенная эффективная ставка составила 8,05% годовых на первичном рынке и 9,15% - на вторичном.

Инфографика: НБУ

Качество портфеля остается стабильным: доля неработающих кредитов держится на уровне 15%.

Региональные лидеры

Больше всего ипотек в июле выдали:

в Киевской области — 326 договоров на 623,2 млн грн. (38,8% от общего объема);

в Киеве — 128 договоров на 277,8 млн грн;

во Львовской области — 62 договора на 124,3 млн грн;

в Винницкой области — 48 договоров на 82,3 млн грн;

в Ивано-Франковской области — 46 договоров на 76,1 млн грн.

Напомним, мобилизованные военнослужащие ВСУ осенью смогут получать льготную ипотеку под 3%. Раньше это касалось только контрактников ВСУ. В сентябре-октябре в компании ожидают принятия изменений в постановление КМУ № 856, которое регулирует условия программы «єОселя». Среди ключевых новшеств — добавление к льготным категориям мобилизованных военнослужащих ВСУ. Также будут введены ограничения по площади жилья: 52,5 кв. м для 1−2 человек +21 кв. м на каждого следующего члена семьи (максимально — 115,5 кв. м для квартиры и 125,5 кв. м для дома.

Государственную ипотечную программу «єОселя» хотят расширить для молодых семей с детьми, предложив снижение ставок. Расширенная «єОселя» должна заработать уже в конце 2025 года-начале 2026 года. Это будет лизинговый продукт для молодых семей с меньшим первым взносом и более низкими ставками. Эти ставки впоследствии должен утвердить Кабинет Министров. С каждым ребенком ставка будет уменьшаться.

InvestMarket от «Минфин». 📢 Инвестируйте в разные активы: земля, жилье, коммерческая недвижимость — все есть на

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.