Мобілізовані отримають право на пільгову іпотеку — Finance.ua

Мобілізовані отримають право на пільгову іпотеку

Мобілізовані отримають право на пільгову іпотеку
Мобілізовані отримають право на пільгову іпотеку
Мобілізовані військовослужбовці ЗСУ восени зможуть отримувати пільгову іпотеку під 3%. Раніше це стосувалося лише контрактників ЗСУ.
Про це повідомив голова правління ПрАТ «Укрфінжитло» Євген Мецгер, передає «Інтерфакс-Україна».
За його словами, у вересні-жовтні в компанії очікують ухвалення змін до постанови КМУ № 856, яка регулює умови програми «єОселя». Серед ключових новацій — додавання до пільгових категорій мобілізованих військовослужбовців ЗСУ.
Також буде введено обмеження за площею житла: 52,5 кв. м для 1−2 осіб +21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї (максимально — 115,5 кв. м для квартири та 125,5 кв. м для будинку.
«Ми впроваджуємо додаткові обмеження щодо площі та вартості житла й працюємо над майбутнім введенням критеріїв доходу сім’ї. Це дозволить сфокусувати державну підтримку на тих, хто її справді потребує, й уникнути випадків, коли програмою користуються для купівлі непропорційно дорогих об’єктів», — наголосив Мецгер.
Як повідомлялося, програма доступного іпотечного кредитування «єОселя» запрацювала в Україні з жовтня 2022 року. Станом на 22 серпня завдяки їй 19 тис 119 родин придбали житло, сума виданих кредитів за весь час дії програми перевищила 31,9 млрд грн.
На пільгову іпотеку під 3% річних строком до 20 років із первісним внеском від 20% вартості житла можуть претендувати військовослужбовці-контрактники ЗСУ, працівники сектора безпеки та оборони, медпрацівники, педагоги, науковці; під 7% - ветерани війни, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи (ВПО) та громадяни, які не мають власного житла більше за нормативну площу.
За умовами програми, пільгові категорії учасників можуть придбати житло в споруджуваному будинку, і будинках не старше трьох років, а також житло до десяти років у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській областях. Решта учасників — у будинку не старше трьох років або об’єкті, що будується. ВПО можуть взяти участь в «єОселі» під 7% річних та придбати житло віком до 10 років або житло на стадії будівництва по всій території України, де працює програма.
Як початковий внесок для придбання житла за «єОселею» можна використовувати сертифікати «єВідновлення», також за них можна купувати майнові права на приватні будинки на етапі будівництва, збільшено ставки виплат після 10 років обслуговування позики. Для молоді віком до 25 років зменшено розмір першого внеску (від 10%).
У програмі беруть участь 10 банків-партнерів: державні Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Sky Bank, банк «Кредит Дніпро», банк «Глобус», Таскомбанк, Bisbank, Радабанк.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Нерухомість
