Как малому бизнесу получить кредит: пошаговая инструкция Сегодня 08:03 — Кредит&Депозит

Как малому бизнесу получить кредит: пошаговая инструкция

Несмотря на полномасштабную войну, банки готовы кредитовать бизнес, а государство поддерживать предприятия, особенно из реального сектора экономики. Так что получить средства на развитие своего дела вполне реально.

По данным Нацбанка на сентябрь 2025 года, украинский банковский сектор достаточно устойчив и капитализирован.

Это значит, что даже в таких условиях бизнес может привлечь кредитные ресурсы для поддержания деятельности и развития. Главное — выбрать оптимальный банковский продукт, который удовлетворит потребности.

Виды кредитов для малого бизнеса

Украинские банки предлагают несколько видов кредитных продуктов, адаптированных к нуждам малого бизнеса. Они доступны как физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), так и юридическим лицам.

Инвестиционный кредит

Это банковский продукт, предоставляемый для развития или улучшения бизнеса. Он рассчитан на длительный срок, чаще всего до 7−10 лет. Вырученные деньги можно потратить на строительство или ремонт помещений, покупку оборудования или транспортных средств, новые технологии, расширение производства. Чтобы оформить инвестиционный кредит, необходимо предоставить банку бизнес-план и обосновать рациональность использования средств. Нередко денежные средства выдаются под залог имущества или депозита.

Овердрафт

Это краткосрочный вид финансирования (обычно до 12 месяцев с возможностью пролонгации) в виде кредитного лимита для бизнес-счета. Используется для покрытия кассовых разрывов, оплаты услуг поставщиков, выплат зарплат и других срочных операций.

Кредитная линия

Это банковский продукт, предусматривающий предоставление средств в пределах установленного лимита с возможностью использовать их частями. Все условия прописаны в договоре, заключаемом на срок 1−3 года.

«Доступные кредиты 5−7-9»

Это государственная программа поддержки микро-, малого и среднего бизнеса. Она позволяет получить финансирование на развитие, расширение производства или пополнение оборотных средств по сниженным ставкам. Часть процентов кредитору компенсирует государство.

При выборе банковского продукта принципиально учитывать цель использования средств, срок возврата и способности бизнеса. Каждый вид кредита имеет свои преимущества и подходит для разных ситуаций — от покрытия кассовых разрывов до финансирования долгосрочных инвестиционных проектов.

Как выбрать нужный продукт

Выбор оптимального кредита поможет закрыть бизнес и не переплатить за использование средств. Обращайте внимание на следующие критерии:

Цель кредитования. Кассовые разрывы можно покрыть овердрафтом или кредитной линией, а для покупки недвижимости или оборудования можно взять инвестиционный кредит или воспользоваться государственной программой и взять средства под 5−7-9%.

Сумма. Овердрафт подходит для финансирования срочных расходов и обычно предусматривает предел до 2−3 млн грн. Большую сумму можно получить с помощью кредитной линии. По государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9» можно получить десятки миллионов гривен в зависимости от предложений банков для конкретных категорий клиентов. Чуть дороже инвестиционные кредиты.

Срок. Краткосрочные продукты подходят для решения оперативных потребностей, а долгосрочные — для развития и финансирования инвестиционных проектов.

Реальная процентная ставка. Это показатель переплаты за использование кредита.

Комиссии. Некоторые банки берут комиссию за заключение договора и выдачу средств.

Залог. Банки с готовностью выдают кредиты под залог имущества (депозита), готовы давать более высокие суммы и предлагают меньшие ставки.

Читайте также Сколько налогов будут платить ФЛП в 2026 году

Важно также учитывать репутацию кредитора. Чем она лучше, тем выше вероятность удачного сотрудничества.

Как получить кредит

Шаг 1. Ознакомиться с предложениями разных банков и выбрать оптимальный продукт. Если нужно, можно обратиться за консультацией к финансовому эксперту или работнику банка.

Шаг 2. Собрать документы. У каждого учреждения свой список. Чаще всего ФЛП нужно предоставить паспорт, идентификационный код, выписку из ЕГР, декларации за последние отчетные периоды, документы на имущество. Для получения инвестиционного кредита нужно представить бизнес-план.

Шаг 3. Подать заявку. Это можно сделать онлайн или в отделении банка. Важно взять с собой все документы.

Дальше остается дождаться ответа от банка. На решение оказывает влияние кредитная история заемщика, финансовое состояние предприятия, наличие/отсутствие обеспечения.

А лучшие предложения кредитов для бизнеса мы собрали в статье по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.