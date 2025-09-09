Бронирование, дерегуляция и кредиты: правительство приняло ряд важных решений для бизнеса Сегодня 10:04 — Казна и Политика

Бронирование, дерегуляция и кредиты: правительство приняло ряд важных решений для бизнеса, Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров принял ряд решений, которые помогут бизнесу работать более эффективно и будут способствовать росту экономики Украины.

Об этом сообщается на правительственном портале.

«Сегодняшний пакет поддержки предусматривает упрощение ввоза крупными инвесторами оборудования, доступные кредиты для агропроизводителей, поддержку предприятий на прифронтовых территориях, цифровые инструменты для рыбной отрасли и автоматизацию процедур для бизнеса в целом», — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

Агросектор

Кабмин продлил максимальный срок льготного кредитования для аграриев по программе «Доступные кредиты 5−7-9%» до 31 марта 2027 года.

«Решение позволит агропроизводителям избежать дефолта по имеющимся кредитам и обеспечить агросектор финансовыми ресурсами для посевной кампании в условиях войны, потери урожаев и ограничений на экспорт», — отметили в правительстве.

Автоматизация рассмотрения жалоб

Правительство открыло путь к автоматизации рассмотрения жалоб предпринимателей на действия, бездействие или решения органов лицензирования.

Изменения в порядок ведения Реестра рассмотрения жалоб соискателей лицензий предусматривают обработку всех жалоб в информационно-коммуникационной системе, которая обеспечивает централизованный сбор и обработку данных. Информация о жалобе и заявителе, поданная электронными средствами, будет вноситься в реестр автоматически, без участия должностных лиц, что существенно ускорит процесс.

Устойчивый экономический эффект решения — 2,8 млн грн в год.

Электронная система для рыбной отрасли

Утвержден порядок функционирования, наполнения и ведения Единой государственной электронной системы управления отраслью рыбного хозяйства. Благодаря автоматизации предприниматели отрасли смогут быстрее оформлять документы и получать необходимые разрешения без лишней бюрократии.

Инструмент снизит время выдачи разрешений с 30 до 2 дней. Ежегодная экономия бизнеса составит около 150 млн грн.

Через систему эРыболовство бизнес получит доступ к актуальной информации о ресурсах и регулировании. Автоматизация процессов поможет снизить расходы компаний на бумажный документооборот.

«Детинизация процедур принесет в бюджет от 15 млн до 150 млн грн ежегодно. Благодаря выведению из тени нелегального отлова доля валового внутреннего дохода может быть увеличена до 500 млн грн ежегодно», — прокомментировали в Кабмине.

Инвестиционные проекты

Изменены правила ввоза для собственных нужд и целевого использования инвесторами со значительными инвестициями нового оборудования, оснащения или комплектующих.

Облегчены процедуры для инвесторов, реализующих проекты от 12 млн евро. Теперь сроки подачи информации о перечне и объемах товаров увеличены с 5 дней до 12 месяцев, а стоимость оборудования можно указывать в валюте контракта и гривне (по курсу НБУ на дату подачи) во избежание разногласий в таможенных документах.

Также отменено требование указывать страну происхождения товаров: эта норма создавала дополнительные сложности при растаможивании и нуждалась в корректировке инвестдоговоров в случае изменения производителя.

Бронирование работников и оборонная сфера

Кабмин предусмотрел возможность бронирования всех работников критически важных предприятий, работающих на территориях, где ведутся или проводились боевые действия, а также в сферах, связанных с ОПК.

Экономический эффект от решения (сохраненный ВВП и налоговые поступления) может составить около 2,25 млрд грн в год.

Кроме того, возобновлена ​​работа электронного реестра участников отбора и исполнителей государственных контрактов Минобороны, который не функционировал после ликвидации Минстратегпрома. Решен технический вопрос, теперь владелец и администратор реестра — Минобороны. Также усовершенствован механизм производства и поставки боеприпасов: добавлена ​​возможность кодификации отдельных элементов без взрывчатых веществ, упрощены процедуры испытаний и кодификации.

Отмена обязательного Акта выполненных работ

Кабинет Министров инициировал отмену обязательного подписания Акта выполненных работ (АВР) для оплаты услуг в безналичной форме как подтверждение получения услуги. После выполнения работ предприниматель будет формировать счет-фактуру (инвойс) и получать в безналичной форме плату от заказчика в качестве подтверждения о полученной услуге.

Экономия для бизнеса на подготовке документов составит в общей сложности 20,2 млрд грн в год.

