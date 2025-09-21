0 800 307 555
«Доступные кредиты 5−7−9%»: предприниматели получили 58 млрд грн с начала года

«Доступные кредиты 5−7−9%»: предприниматели получили 58 млрд грн с начала года
«Доступные кредиты 5−7−9%»: предприниматели получили 58 млрд грн с начала года
С начала года бизнес привлек более 19,4 тыс. льготных кредитов на общую сумму около 58 млрд грн. Из них на прошлой неделе — 310 кредитов на сумму свыше 1,1 млрд грн.
Об этом сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Чаще всего кредитуются предприятия, работающие в перерабатывающей промышленности, в сельском хозяйстве, в сфере оптовой и розничной торговли.
Значительная часть из них работают в зонах высокого военного риска.
С начала 2025 года в рамках программы бизнес получил больше кредитов по следующим направлениям:
  • 16,3 млрд грн — на развитие перерабатывающей промышленности;
  • 15,4 млрд грн — на инвестиционные проекты;
  • 14,2 млрд грн — на кредитование в зоне высокого военного риска.
Всего от старта программы в феврале 2020 года бизнес привлек более 123,8 тыс. кредитов на сумму около 424 млрд грн, из них 89 тыс. кредитов на сумму 334 млрд грн — с начала военного положения.
Наибольшие объемы кредитования по программе от ее старта приходятся на Киев, Львовскую, Днепропетровскую, Киевскую, Харьковскую и Одесскую области.
В программе участвуют 46 уполномоченных банков.
По материалам:
Finance.ua
