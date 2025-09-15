В августе вкладчикам ликвидируемых банков выплатили 2,8 млн грн Сегодня 15:34 — Кредит&Депозит

В августе вкладчикам ликвидируемых банков выплатили 2,8 млн грн

В течение августа 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам ликвидируемых банков 2,8 млн грн гарантированного возмещения.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Выплаты вкладчикам в разрезе банков в течение августа 2025 года

Название ликвидируемого банка Сумма (тыс. грн) Украинский профессиональный банк 64,00 МР Банк 49,55 Мегабанк 93,55 Банк Сич 860,56 Форвард Банк 473,29 Айбокс Банк 182,37 Конкорд 862,49 Укрстройинвестбанк 237,95 Итого 2823,77

Итого с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила почти 105,0 млрд грн, возмещение получили 96% вкладчиков банков.

Выплату гарантированного возмещения Фонд производит исключительно из собственных ресурсов. На 31 августа 2025 года средства Фонда составляли 45,85 млрд грн.

Напомним, Фонд гарантирования считает , что в Украине должен быть расширен круг участников системы гарантирования, а также увеличена сумма гарантированных выплат. Сумму гарантированного возмещения следует повысить до 100 тысяч евро.

Справка Finance.ua:

начиная с 13 апреля 2022 года на время военного положения и в течение трех месяцев после его отмены действует 100% гарантия по вкладам, которая распространяется на срочные депозиты, а также средства на текущих счетах физических лиц и ФЛП. Через три месяца после отмены военного положения сумма составит 600 тыс. грн.

гарантированные выплаты можно получить через мобильное приложение «Дія» в несколько кликов.



