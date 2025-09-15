0 800 307 555
В августе вкладчикам ликвидируемых банков выплатили 2,8 млн грн

В течение августа 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам ликвидируемых банков 2,8 млн грн гарантированного возмещения.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Выплаты вкладчикам в разрезе банков в течение августа 2025 года

Название ликвидируемого банкаСумма (тыс. грн)
Украинский профессиональный банк64,00
МР Банк49,55
Мегабанк93,55
Банк Сич860,56
Форвард Банк473,29
Айбокс Банк182,37
Конкорд862,49
Укрстройинвестбанк237,95
Итого2823,77
Итого с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила почти 105,0 млрд грн, возмещение получили 96% вкладчиков банков.
Выплату гарантированного возмещения Фонд производит исключительно из собственных ресурсов. На 31 августа 2025 года средства Фонда составляли 45,85 млрд грн.
Напомним, Фонд гарантирования считает, что в Украине должен быть расширен круг участников системы гарантирования, а также увеличена сумма гарантированных выплат. Сумму гарантированного возмещения следует повысить до 100 тысяч евро.

Справка Finance.ua:

  • начиная с 13 апреля 2022 года на время военного положения и в течение трех месяцев после его отмены действует 100% гарантия по вкладам, которая распространяется на срочные депозиты, а также средства на текущих счетах физических лиц и ФЛП. Через три месяца после отмены военного положения сумма составит 600 тыс. грн.
  • гарантированные выплаты можно получить через мобильное приложение «Дія» в несколько кликов.
