В августе вкладчикам ликвидируемых банков выплатили 2,8 млн грн
В течение августа 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам ликвидируемых банков 2,8 млн грн гарантированного возмещения.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
Выплаты вкладчикам в разрезе банков в течение августа 2025 года
|Название ликвидируемого банка
|Сумма (тыс. грн)
|Украинский профессиональный банк
|64,00
|МР Банк
|49,55
|Мегабанк
|93,55
|Банк Сич
|860,56
|Форвард Банк
|473,29
|Айбокс Банк
|182,37
|Конкорд
|862,49
|Укрстройинвестбанк
|237,95
|Итого
|2823,77
Итого с начала основания Фонда сумма выплат гарантированного возмещения составила почти 105,0 млрд грн, возмещение получили 96% вкладчиков банков.
Выплату гарантированного возмещения Фонд производит исключительно из собственных ресурсов. На 31 августа 2025 года средства Фонда составляли 45,85 млрд грн.
Напомним, Фонд гарантирования считает, что в Украине должен быть расширен круг участников системы гарантирования, а также увеличена сумма гарантированных выплат. Сумму гарантированного возмещения следует повысить до 100 тысяч евро.
Справка Finance.ua:
- начиная с 13 апреля 2022 года на время военного положения и в течение трех месяцев после его отмены действует 100% гарантия по вкладам, которая распространяется на срочные депозиты, а также средства на текущих счетах физических лиц и ФЛП. Через три месяца после отмены военного положения сумма составит 600 тыс. грн.
- гарантированные выплаты можно получить через мобильное приложение «Дія» в несколько кликов.
