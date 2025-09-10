Фонду гарантирования вкладов 27 лет: ключевые достижения (инфографика) Сегодня 17:03 — Кредит&Депозит

Фонду гарантирования вкладов 27 лет: ключевые достижения (инфографика)

10 сентября Фонд гарантирования вкладов физических лиц исполняется 27 лет. ФГВФЛ был создан в 1998 году Указом президента Украины, чтобы защитить права вкладчиков и укрепить доверие к банковской системе. В настоящее время Фонд стал ключевым инструментом поддержки стабильности финансового сектора.

Со ссылкой на ФГВФЛ рассказываем об основных достижениях Фонда за 27 лет работы.

Рост доверия к банкам

Доверие украинцев к банкам в 2025 году достигло рекордных 68% (по сравнению с 56% в 2022-м).

Во время полномасштабной войны Фонд выплатил вкладчикам более 9 млрд грн, из них более 8 млрд — в пределах стопроцентных гарантий.

Объем средств граждан в банках также возрос — с 1,3 трлн грн (по состоянию на август 2024 года) до рекордных 1,5 трлн грн в августе 2025-го.

Вывод банков с рынка

Фонд успешно урегулировал ситуацию с Коминвестбанком, передав часть его активов и обязательств в Асвио Банк . Это позволило свести к минимуму расходы и сохранить условия договоров для клиентов.

В то же время активы банка более чем на 21 млн грн уже реализованы, что обеспечило возврат средств 80% бизнес-кредиторов в течение полугода после начала ликвидации.

Возврат средств государству

В 2025 году Фонд перечислил государству 7,9 млрд грн по оставшимся после кризиса 2014−2017 годов реструктуризированным обязательствам, а также вернул $44 млн бывшего «Проминвестбанка». Эти средства были заблокированы в результате санкций против россии, однако Фонду удалось доказать их принадлежность Украине и направить их в госбюджет.

Реструктуризация и расчеты с кредиторами

Благодаря программам реструктуризации с 2022 года должники банков под управлением Фонда вернули более 1,29 млрд грн.

Читайте также Украина подала против россии иск об убытках еще одного банка

Только в 2025 году поступления от кредитов, ценных бумаг, продаж активов и аренды имущества превысили 2,5 млрд грн.

Всего с начала полномасштабного вторжения россии сумма расчетов с кредиторами банков составила более 18 млрд грн.

Иски против россии

Фонд активно отстаивает интересы Украины в судах. Подано пять исков против россии, два из которых уже выиграны:

по убыткам донецкого банка «УФС» на 1,9 млрд грн;

групповой иск по нескольким банкам на сумму 498 млн грн.

Еще три дела находятся на рассмотрении, среди них иски более чем на 2,8 млрд грн убытков.

Антикоррупционные стандарты

Фонд подтвердил соответствие международному стандарту ISO 37001:2016 в области противодействия коррупции. Это свидетельствует об эффективности внутренних механизмов добропорядочности и постоянном совершенствовании системы управления.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.