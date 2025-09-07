0 800 307 555
Доля неработающих кредитов сократилась до десятилетнего минимума

По состоянию на 1 августа доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе сократилась до уровня, наблюдавшегося в последнее время около десятилетия назад — 26,1%. Это на 4,2 в. п. меньше по сравнению с показателем на начало года.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

Что способствовало сокращению уровня NPL

Как отмечают в регуляторе, главным фактором сокращения доли NPL в январе — июле 2025 года стал рост объема новых кредитов лучшего качества.
Так, валовой объем кредитов в банковской системе за этот период вырос на 149,6 млрд грн или на 11,5% до 1,448 трлн грн.
В то же время объем неработающих кредитов сократился за этот период на 14,8 млрд грн, или на 3,8%.
Доля NPL физических лиц за 7 месяцев 2025 года снизилась на 1,7 и. п. до 13,8%, бизнеса — на 4,8 и. п. до 34,1%.
Без учета долгов бывших собственников АО КБ «ПриватБанк» и старых долгов государственных банков доля NPL по состоянию на 1 августа 2025 года составляет 20,7% в государственных банках и 15,3% - в банковской системе.
Напомним, по словам директора по управлению рисками, члена правления Глобус Банка Елены Ермоловой, в случае завершения войны или остановки активных боевых действий и восстановления экономики, доля неработающих кредитов может существенно уменьшиться.
По материалам:
Finance.ua
НБУ
