Банки готовятся к снижению ставок — банкир
Украинские банки ожидают монетарные изменения от Национального банка, которые в итоге приведут к снижению ставок по депозитам. У украинцев остается не так много времени, чтобы оформить вклады с высокой доходностью.
Об этом заявил директор департамента розничного бизнеса Глобус банка Дмитрий Замотаев, передает 24 канал.
На 11 сентября планируется заседание монетарного комитета Нацбанка, на котором предположительно будет принято решение о снижении учетной ставки, рассказал банкир.
По его словам, для снижения ставки есть веская причина — падение инфляции.
Уровень инфляции снижается 3 месяца подряд. В мае она составляла 15,9% в годовом исчислении, а в конце июля — уже 14,1%. Ожидается, что по итогам августа она может оказаться уже на уровне 13−13,8%.
«Как видим, снижение инфляции — это не просто прогноз, не только ожидание, это уже настоящий тренд. То есть такой шаг регулятора можно расценить как своевременный и экономически мотивированный», — заявил Замотаев.
По расчету Замотаева, учетная ставка может снизиться на 0,5−1 процентного пункта. Все зависит от аргументов НБУ и инфляционного прогноза на ближайшие 2−3 месяца.
Наиболее возможный, по его мнению, «консервативный» сценарий — снижение учетной ставки на 0,5 процентного пункта. Тогда Нацбанк будет действовать аргументированно осторожно.
Однако уже в октябре учетная ставка может снизиться сразу на 1% - при сохранении положительных тенденций в экономике, считает банкир.
Вместе с тем ожидается, что вслед за учетной ставкой изменятся и другие монетарные инструменты. В частности, изменится ставка по 3-месячным депозитам, на основе которой банки формируют ставки доходности по гривневым вкладам.
«Можно сказать, что монетарные изменения не произойдут внезапно: банки заранее готовились к такому вероятному шагу. Поэтому мы ожидаем, что в ближайшие недели в сегменте депозитов появится новая тенденция: банки начнут процесс коррекции ставок в сторону уменьшения», — отметил Замотаев.
Однако банки могут при этом приступить к кратковременным, сезонным акциям, по которым новые вкладчики смогут получить дополнительные преимущества при открытии депозита.
Эти бонусы к базовым ставкам должны сохранить положительную тенденцию роста количества депозитов, которая наблюдается сейчас.
«Поэтому даже если кто-то не успеет оформить вклад до 11−12 сентября, то по меньшей мере до конца сентября еще можно успеть положить деньги на депозит по наиболее выгодным ставкам», — добавил банкир.
Впрочем, Замотаев подчеркнул, что пока рано прогнозировать средние ставки по депозитам, ведь стоит дождаться решения НБУ по учетной ставке.
