Облигации или депозиты: какой инструмент принесет больше дохода — ответ эксперта Сегодня 15:00 — Кредит&Депозит

Облигации или депозиты: какой инструмент принесет больше дохода — ответ эксперта

Покупайте, когда на улицах льется кровь — даже если она ваша. Именно с этих слов британского банкира Натана Ротшильда начал свое выступление на онлайн-конференции InvestFest основатель Gonzo Invest — Павел Бойко.

Поэтому не удивительно, что первое, на чем акцентировал спикер, стали его слова о том, что лучшее время для покупки активов — во время кризисов и войн. Как сказал Бойко, больше всего рискует тот, кто не рискует, но риск всегда надо просчитывать.

Отметим, что инвестор привел в пример, как инвестирование, депозиты и ОВГЗ. И тут Бойко безоговорочно предпочел второе, ведь покупая ОВГЗ, вы зарабатываете в 1,5 раза больше, обходя банк с депозитами. Плюс к тому, как сказал эксперт, собственный капитал у банков составляет всего 10%, поэтому, если будет кризис, он обанкротится — его спасут только государство или акционеры.

С ОВГЗ, в свою очередь, ситуация значительно лучше, ведь шансов, что обанкротится государство, почти нет. Что касается Украины, то Бойко считает, что западные партнеры не допустят этого сценария, а потому, инвестируя в ОВГЗ Украины, вы получите гарантированную фиксированную доходность.

Читайте также Инвестиции украинцев в ОВГЗ превысили рекордные 100 млрд грн

Что касается облигаций, то Бойко выделил три вида и пять критериев оценки, которые следует внимательно исследовать перед тем, как вкладывать в них деньги.

Также, если вы все же решили вкладываться в ОВГЗ, не стоит ограничиваться Украиной. Бойко привел пример США и их государственных облигаций. Он отметил, что если вы купили американские облигации, то вы гарантированно получите больше, чем на украинских депозитах.

Впрочем, следует помнить и об основных рисках облигаций, а именно — о вероятности банкротства и реструктуризации. Но, как уже отмечал Бойко ранее, первый вариант маловероятен.

Также, на что еще Бойко обратил внимание, покупку долговых бумаг. Как сказал основатель Gonzo Invest, если вы купили ОВГЗ или внешний долг, то с вероятностью в 95% вы заработаете больше, чем на недвижимости. Впрочем, по словам специалиста, покупать долговые ценные бумаги лучше через брокера, а не банк — меньше комиссии. Или за границей, открыв счет в Interactive Brokers или Freedom Finance.

Читайте также Как изменились ставки по депозитам после 2022 года

Последнее, на чем остановился Бойко, стала наглядная демонстрация доходности акций и облигаций, существенно опережающих своих конкурентов.

Инвестор отметил, что если вы решили вложить деньги в какой-то инструмент, следует помнить о том, что рынок акций — самый доходный инструмент, а рынок облигаций — гарантированная фиксированная доходность.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.