Инвестиции украинцев в ОВГЗ превысили рекордные 100 млрд грн — Finance.ua
Казна и Политика
25
Украинцы все активнее инвестируют в ОВГЗ, доверяя этому инструменту. За последний год вложения граждан выросли более чем на 34,7 млрд грн — почти на 53%.
Об этом говорят в Министерстве финансов Украины.
По состоянию на 14 августа украинцы держат в государственных облигациях уже 100,2 млрд грн — это новый рекорд по объему инвестиций.
Распределение облигаций по валюте в собственности граждан:
  • ОВГЗ в гривне — 55,15 млрд грн (55,03%);
  • ОВГЗ в долларах США — 40,31 млрд грн в эквиваленте (40,23%);
  • ОВГЗ, номинированные в евро — 4,74 млрд грн в эквиваленте (4,73%);
До начала полномасштабного вторжения россии в Украину объем ОВГЗ физических лиц был в четыре раза меньше — 25,1 млрд грн.
Напомним, в июле в бюджет было привлечено 72,2 млрд грн из-за выпуска ОВГЗ, а с начала полномасштабного вторжения — более 1,7 трлн грн.
Государственные облигации — один из главных способов наполнения бюджета наряду с грантами и льготными кредитами от международных партнеров. Деньги инвесторов идут на поддержку армии, экономики и преодоление последствий войны.
ОВГЗ — это самый надежный инструмент для вложений в Украине. Государство гарантирует полный возврат денег вместе с процентами, а доход от таких облигаций не облагается налогом.

Как приобрести военные облигации

Каждый гражданин может приобрести облигации через приложение «Дія» или у банка/брокера.
Номинальная стоимость одной облигации — 1000 грн, 1000 долларов США или 1000 евро.
Чтобы купить ОВГЗ через «Дія»:
  1. В разделе «Услуги» выберите «Военные облигации».
  2. Выберите тип облигаций (названия украинских городов или территорий).
  3. Выберите банк или брокера.
  4. Заполните контактные данные, выберите карту «єПідтримка».
  5. Отправьте запрос, подпишите документы и оплатите облигации.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиИнвестиции
Payment systems