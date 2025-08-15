Инвестиции украинцев в ОВГЗ превысили рекордные 100 млрд грн — Finance.ua

Инвестиции украинцев в ОВГЗ превысили рекордные 100 млрд грн Сегодня 13:03 — Казна и Политика

Инвестиции украинцев в ОВГЗ превысили рекордные 100 млрд грн

Украинцы все активнее инвестируют в ОВГЗ, доверяя этому инструменту. За последний год вложения граждан выросли более чем на 34,7 млрд грн — почти на 53%.

Об этом говорят в Министерстве финансов Украины.

По состоянию на 14 августа украинцы держат в государственных облигациях уже 100,2 млрд грн — это новый рекорд по объему инвестиций.

Распределение облигаций по валюте в собственности граждан:

ОВГЗ в гривне — 55,15 млрд грн (55,03%);

ОВГЗ в долларах США — 40,31 млрд грн в эквиваленте (40,23%);

ОВГЗ, номинированные в евро — 4,74 млрд грн в эквиваленте (4,73%);

До начала полномасштабного вторжения россии в Украину объем ОВГЗ физических лиц был в четыре раза меньше — 25,1 млрд грн.

Напомним, в июле в бюджет было привлечено 72,2 млрд грн из-за выпуска ОВГЗ, а с начала полномасштабного вторжения — более 1,7 трлн грн.

Государственные облигации — один из главных способов наполнения бюджета наряду с грантами и льготными кредитами от международных партнеров. Деньги инвесторов идут на поддержку армии, экономики и преодоление последствий войны.

ОВГЗ — это самый надежный инструмент для вложений в Украине. Государство гарантирует полный возврат денег вместе с процентами, а доход от таких облигаций не облагается налогом.

Как приобрести военные облигации

Каждый гражданин может приобрести облигации через приложение «Дія» или у банка/брокера.

Номинальная стоимость одной облигации — 1000 грн, 1000 долларов США или 1000 евро.

Чтобы купить ОВГЗ через «Дія»:

В разделе «Услуги» выберите «Военные облигации». Выберите тип облигаций (названия украинских городов или территорий). Выберите банк или брокера. Заполните контактные данные, выберите карту «єПідтримка». Отправьте запрос, подпишите документы и оплатите облигации.

