Инвестиции украинцев в ОВГЗ превысили рекордные 100 млрд грн — Finance.ua

Инвестиции украинцев в ОВГЗ превысили рекордные 100 млрд грн
Украинцы все активнее инвестируют в ОВГЗ, доверяя этому инструменту. За последний год вложения граждан выросли более чем на 34,7 млрд грн — почти на 53%.
Об этом говорят в Министерстве финансов Украины.
По состоянию на 14 августа украинцы держат в государственных облигациях уже 100,2 млрд грн — это новый рекорд по объему инвестиций.
Распределение облигаций по валюте в собственности граждан:
- ОВГЗ в гривне — 55,15 млрд грн (55,03%);
- ОВГЗ в долларах США — 40,31 млрд грн в эквиваленте (40,23%);
- ОВГЗ, номинированные в евро — 4,74 млрд грн в эквиваленте (4,73%);
До начала полномасштабного вторжения россии в Украину объем ОВГЗ физических лиц был в четыре раза меньше — 25,1 млрд грн.
Напомним, в июле в бюджет было привлечено 72,2 млрд грн из-за выпуска ОВГЗ, а с начала полномасштабного вторжения — более 1,7 трлн грн.
Государственные облигации — один из главных способов наполнения бюджета наряду с грантами и льготными кредитами от международных партнеров. Деньги инвесторов идут на поддержку армии, экономики и преодоление последствий войны.
ОВГЗ — это самый надежный инструмент для вложений в Украине. Государство гарантирует полный возврат денег вместе с процентами, а доход от таких облигаций не облагается налогом.
Как приобрести военные облигации
Каждый гражданин может приобрести облигации через приложение «Дія» или у банка/брокера.
Номинальная стоимость одной облигации — 1000 грн, 1000 долларов США или 1000 евро.
Чтобы купить ОВГЗ через «Дія»:
- В разделе «Услуги» выберите «Военные облигации».
- Выберите тип облигаций (названия украинских городов или территорий).
- Выберите банк или брокера.
- Заполните контактные данные, выберите карту «єПідтримка».
- Отправьте запрос, подпишите документы и оплатите облигации.
