Сколько ОВГЗ продала Украина с начала военного положения — Finance.ua

Сколько ОВГЗ продала Украина с начала военного положения Сегодня 18:31

Сколько ОВГЗ продала Украина с начала военного положения

С начала 2025 года правительство привлекло от продажи / обмена ОВГЗ на аукционах более 312 млрд грн, а в течение военного положения — почти 1 770 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Депозитария Нацбанка.

Так, в течение января — июля 2025 года правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах:

249 739,6 млн грн,

863,8 млн дол. США,

562,7 млн евро.

На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направили 209 754,5 млн грн, 1 352,8 млн дол. США и 665,7 млн евро.

В целом с начала полномасштабного вторжения до 31 июля 2025 года:

на первичных аукционах привлекли 1 301 722,2 млн грн., 9 209,2 млн дол. США и 3 030,8 млн евро,

а на погашение по ОВГЗ направил 884 564,2 млн грн, 9 965,1 млн дол. США и 2 834,6 млн евро.

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Максимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах в июле, составляла:

в гривне 17,80% годовых,

в долларах США — 4,25% годовых,

в евро — 3,25% годовых.

Что с военными ОВГЗ

Также у регулятора рассказали, что наибольший объем военных ОВГЗ по-прежнему сконцентрирован банками — первичными дилерами.

Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. По состоянию на 1 августа 2025 года он составил

108 004,3 млн грн, или 36,6% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (по состоянию на 1 июля 2025 года — 107 343,5 млн грн, или 35,6%);

1 594,1 млн дол. США, или 66,6% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в дол. США (на 1 июля 2025 года — 1 843,2 млн долл. США, или 71,4%);

262,7 млн евро, или 40,8% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро (по состоянию на 1 июля 2025 года — 247,7 млн евро, или 52,1%).

Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц на 1 августа 2025 года составил 187,0 млрд грн в эквиваленте. За последний год он вырос более чем в 1,4 раза.

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