NovaPay выпустит уже 12-ю серию облигаций на сумму 100 млн грн — Finance.ua
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NovaPay выпустит уже 12-ю серию облигаций на сумму 100 млн грн

Фондовый рынок
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NovaPay выпустит уже 12-ю серию облигаций на сумму 100 млн грн
NovaPay выпустит уже 12-ю серию облигаций на сумму 100 млн грн
Международный финансовый сервис «НоваПэй» (ТМ NovaPay) выпустит серию «L» облигаций общим номиналом 100 млн грн, которая станет уже 12-й серией в общей программе их выпуска.
Как отмечается в системе раскрытия информации SMIDA, эмитентом снова выступает дочерняя компания «НоваПэй» — ООО «НоваПей Кредит», а соответственное решение было утверждено общим собранием участников 16 июля.
Согласно сообщению, облигации планируются к размещению среди заранее неопределенного круга лиц путем публичного предложения, без привлечения андеррайтера, номинал облигации 1 тыс. грн.
В настоящее время в обращении находятся 10 серий облигаций — от «А» до «J», каждая общим номиналом 100 млн грн за исключением серии «I», общий номинал которой 90 млн грн. Указано, что общая номинальная стоимость ценных бумаг ООО «НоваПей Кредит», находящихся в обращении на момент принятия решения, составляет 506,7% от уставного капитала компании.
Привлеченные средства планируется использовать для проведения кредитных операций для физических и юридических лиц — соответственно 80% и 20%.
По материалам:
Finance.ua
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