По состоянию на 1 августа 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в частности, ФЛП) в банках Украины достигла 1,482 трлн грн, что на 3,9 млрд грн больше, чем месяцем ранее.

Но в ближайшее время банковские вклады для украинцев станут менее привлекательными. Первая неделя сентября может стать последней, когда ставки по гривневым депозитам будут максимальными.

Об этом рассказал 24 канала банкир Дмитрий Замотаев.

Как снизятся ставки по депозитам

В сентябре завершается 4-месячный этап, позволивший украинцам не только сохранить их средства от инфляции, но и получить незначительную прибыль.

Собственно, это утверждение хоть и имеет привкус рекламы, но уже 11 сентября НБУ может снизить учетную ставку на 0,5−1 процентных пункта — до 14,5−15%. Рынок ожидает, что зеркальные изменения произойдут в других монетарных инструментах.

По словам банкира, ставка по 3-месячным депозитным сертификатам, на основе которой преимущественно формируется доходность гривневых депозитов, может снизиться до 18,5−18%. И это будет прямым признаком постепенного снижения доходности по гривневым вкладам.

Замотаев добавляет, что НБУ имеет достаточно экономических оснований для снижения учетной ставки, в частности, снижения инфляции, которое наблюдается в течение последних 3 месяцев. Поэтому ожидается, что ставки по кредитам также медленно пойдут вниз.

Коррекция монетарных инструментов — сигнал к сокращению депозитных ставок. Однако коммерческие банки заранее подготовились к таким изменениям, поэтому уже к концу сентября можно ожидать, что сокращение доходности по гривневым вкладам приобретет «массовый характер», — объясняет банкир.

Он прогнозирует такое сокращение ставок:

Средние ставки по банковским вкладам сократятся не менее чем на 0,5−1%.

В зависимости от решения НБУ и срока депозита они составят до 12−13,5% годовых.

Наибольшие ставки по-прежнему будут действовать по вкладам сроком 6−9 месяцев и 1 год — в среднем на уровне 13−13,5% годовых.

Вместе с тем банкир считает, что некоторые банки могут недолго предлагать клиентам дополнительные бонусы за открытие депозитов — для поощрения новых вкладчиков.

Такие бонусы могут составлять примерно 1% от базовых ставок. То есть максимальная прибыль от вкладов на 6−9 месяцев, а также на 1 год может составить до 14,5% годовых.

Справка Finance.ua:

Сколько денег украинцы держат в банках:

Распределение по размерам:

до 10 грн — 41,09% вкладчиков;

от 10 до 200 000 грн — 56,99% вкладчиков или 27,66% от суммы вкладов;

от 200 000 до 400 000 грн — 0,97% вкладчиков или 12,91% от суммы вкладов;

от 400 000 до 600 000 грн — 0,37% вкладчиков или 8,64% от суммы вкладов;

более 600 000 грн — 0,58% вкладчиков или 50,79 от суммы вкладов.

