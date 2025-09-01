Какая доходность по депозитам будет в сентябре — Finance.ua
Кредит&Депозит
В настоящее время депозитные ставки движутся в разных направлениях.
О том, сколько сейчас можно заработать на депозите в небольшом банке и на какую доходность рассчитывать в сентябре, — в свежем обзоре «Минфина».
Идея Банк повысил доходность гривневых депозитов на 6 месяцев на 0,5 п.п. — до 17% годовых.
Таскомбанк увеличил заработки частных клиентов по всей линейке вкладов в гривне на 0,1 п.п. Теперь на депозите на 12 месяцев здесь можно заработать 16,1% годовых, на 9 месяцев — 15,85% годовых, на 6 месяцев — 15,6% годовых, на 3 месяца — 15,1% годовых.
Альянс Банк урезал доходность всех своих гривневых срочных депозитов: на 0,25 п.п. похудели проценты по вкладам на год (до 14,25% годовых), на 6 и 3 месяца (до 14,75% годовых). Доходность депозитов в нацвалюте на 9 месяцев снизилась на 0,15 п.п. — до 15,35% годовых. Банк также снизил на 0,15 п.п. доходность вкладов в долларе на 6 и 3 месяцев — до 0,7% годовых.
Восток Банк снизил на 1 п.п. — до 15,5% годовых — проценты по гривневым вкладам на 6 месяцев.
Радобанк на 0,25 п.п. снизил доходность депозитов в долларе на 12 и 3 месяца, и теперь платит по ним 2,25% годовых и 2% годовых соответственно. На 0,15 п.п. — до 2,35% здесь уменьшена также доходность депозитов в долларе на 9 месяцев.
МТБ Банк снизил заработки своих частных клиентов на евровкладах. На 0,2 п.п. банк порезал доходность депозитов на 12 и 9 месяцев и теперь платит по ним 0,7% годовых и 0,6% годовых соответственно. На 0,15 п.п. снижены ставки по вкладам на 6 месяцев (до 0,55% годовых) и 3 месяца (до 0,4% годовых).
Что говорит о доходности депозитов НБУ
Национальный банк всегда призывал банкиров активнее привлекать средства населения на срочные гривневые депозиты, в том числе, предлагая привлекательные ставки по ним. Ведь так связывается денежная масса и уменьшается инфляционное давление.
Подробнее о том, как будут меняться доходность депозитов, стоимость кредитов и других банковских продуктов в сентябре, можно почитать здесь.

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на 1 августа 2025 года общая сумма в вкладов физических лиц (в частности ФЛП) в банках Украины достигла 1,482 трлн грн, что на 3,9 млрд грн больше, чем месяцем ранее. Но в ближайшее время банковские вклады для украинцев станут менее привлекательными. Первая неделя сентября может стать последней, когда ставки по гривневым депозитам будут максимальными.
  Покупайте, когда на улицах льется кровь — даже если она ваша. Именно с этих слов британского банкира Натана Ротшильда начал свое выступление во время онлайн-конференции InvestFest — основатель Gonzo Invest — Павел Бойко. Поэтому совсем не удивительно, что первое, на чем акцентировал спикер, стали его слова о том, что лучшее время для покупки активов — во время кризисов и войн. Как сказал Бойко, больше всего рискует не тот, кто не рискует, но риск всегда надо просчитывать.
