Банковские депозиты в сентябре: ТОП-10 в гривне и валюте (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Банковские депозиты в сентябре: ТОП-10 в гривне и валюте (инфографика)

Кредит&Депозит
64
Банковские депозиты в сентябре: ТОП-10 в гривне и валюте (инфографика)
Банковские депозиты в сентябре: ТОП-10 в гривне и валюте (инфографика)
На депозитном рынке наметилось оживление. За последние две недели сразу шесть банков с депозитным портфелем до 2 млрд грн пересмотрели доходность вкладов для частных клиентов.
О том, сколько сейчас можно заработать в небольшом банке на депозите, и на какую доходность рассчитывать в сентябре, — в свежем обзоре Минфина.

Прогноз доходности депозитов на сентябрь

Ожидают постепенного замедления инфляции и финансисты. Поэтому в сентябре банки особо не будут повышать доходность по гривневым депозитам и вкладам, ограничиваясь разовыми акциями, при необходимости набрать дополнительные ресурсы под конкретные программы вложений или для поддержки существующей базы фондирования.
Уровень ставок по гривневым депозитам физлиц в сентябре в банках с отечественным капиталом будет находиться в пределах:
  • 3 месяца — до 14,5−17% годовых,
  • 6 месяцев — до 14,6−16,5% годовых,
  • 9 месяцев — до 15,7−17% годовых,
  • 12 месяцев — до 15,5−17% годовых.
Банковские депозиты в сентябре: ТОП-10 в гривне и валюте (инфографика)
Госбанки и «дочки» иностранцев традиционно будут давать на 1−3,5% годовых меньше по каждому из вышеперечисленных сроков.
Банковские депозиты в сентябре: ТОП-10 в гривне и валюте (инфографика)
По валютным депозитам ставки пока что особо не изменятся. Часть банков снизят их на фоне предыдущих и будущих снижений ставок ЕЦБ и перспективы их снижения в сентябре Федрезервом США. Ставки по валютным депозитам и вкладам в сентябре в подавляющем количестве финучреждений останутся в пределах от 0,1% до 1,3−1,5% годовых в евро и от 0,1% до 2% годовых в долларе.
Банковские депозиты в сентябре: ТОП-10 в гривне и валюте (инфографика)

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на 1 августа 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в частности, ФЛП) в банках Украины достигла 1,482 трлн грн, что на 3,9 млрд грн больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физлиц.
  • Доля ФЛП в структуре вкладчиков на начало августа составила 3,2%, а их доля в общей сумме вкладов — 11,3%. Сумма средств на счетах предпринимателей достигла 167,7 млрд грн. Важно, что депозиты физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Выберите наиболее выгодный депозит среди надежных банков Украины. Сравнение ставок и условий депозитов на Finance.ua

Депозиты в банках

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems