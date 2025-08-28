Банковские депозиты в сентябре: ТОП-10 в гривне и валюте (инфографика) — Finance.ua

Банковские депозиты в сентябре: ТОП-10 в гривне и валюте (инфографика) Сегодня 17:03 — Кредит&Депозит

Банковские депозиты в сентябре: ТОП-10 в гривне и валюте (инфографика)

На депозитном рынке наметилось оживление. За последние две недели сразу шесть банков с депозитным портфелем до 2 млрд грн пересмотрели доходность вкладов для частных клиентов.

О том, сколько сейчас можно заработать в небольшом банке на депозите, и на какую доходность рассчитывать в сентябре, — в свежем обзоре Минфина

Прогноз доходности депозитов на сентябрь

Ожидают постепенного замедления инфляции и финансисты. Поэтому в сентябре банки особо не будут повышать доходность по гривневым депозитам и вкладам, ограничиваясь разовыми акциями, при необходимости набрать дополнительные ресурсы под конкретные программы вложений или для поддержки существующей базы фондирования.

Уровень ставок по гривневым депозитам физлиц в сентябре в банках с отечественным капиталом будет находиться в пределах:

3 месяца — до 14,5−17% годовых,

6 месяцев — до 14,6−16,5% годовых,

9 месяцев — до 15,7−17% годовых,

12 месяцев — до 15,5−17% годовых.

Госбанки и «дочки» иностранцев традиционно будут давать на 1−3,5% годовых меньше по каждому из вышеперечисленных сроков.

По валютным депозитам ставки пока что особо не изменятся. Часть банков снизят их на фоне предыдущих и будущих снижений ставок ЕЦБ и перспективы их снижения в сентябре Федрезервом США. Ставки по валютным депозитам и вкладам в сентябре в подавляющем количестве финучреждений останутся в пределах от 0,1% до 1,3−1,5% годовых в евро и от 0,1% до 2% годовых в долларе.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 1 августа 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в частности, ФЛП) в банках Украины достигла 1,482 трлн грн, что на 3,9 млрд грн больше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физлиц.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков на начало августа составила 3,2%, а их доля в общей сумме вкладов — 11,3%. Сумма средств на счетах предпринимателей достигла 167,7 млрд грн. Важно, что депозиты физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Выберите наиболее выгодный депозит среди надежных банков Украины. Сравнение ставок и условий депозитов на Finance.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.