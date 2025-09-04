Украинцы берут 730 тысяч микрозаймов ежемесячно — статистика Сегодня 10:03 — Кредит&Депозит

Во втором квартале 2025 года украинцы оформили 2,18 млн микрокредитов. Средняя сумма за квартал выросла на 9% и составила 6029 грн. Если же сравнивать с прошлым годом, то средний размер ссуды остался почти без изменений.

Об этом пишет Опендатабот

За первое полугодие было заключено 4,39 млн кредитных договоров — это на 8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В среднем украинцы берут около 730 тысяч микрозаймов ежемесячно.

Общая сумма заемных средств в 2025 году уже достигла 26,44 млрд грн, что также на 8% превышает показатель в прошлом году.

Вместе с тем дисциплина заемщиков улучшилась:

в начале года долги выросли на 3,38 млрд грн,

а во втором квартале — всего на 0,94 млрд грн.

Задолженность перед МФО составляет 24,29 млрд грн.

Спрос на микрокредиты растет, однако количество компаний, которые их предоставляют, сокращается. В начале июля 2025 года лицензию имели 303 финансовых учреждения — это на четверть меньше, чем в прошлом году. С начала полномасштабной войны рынок сократился более чем вдвое.

Как не переплачивать по кредиту

Следует помнить, что довольно часто за ссуду в МФО нужно платить. Чтобы избежать лишних расходов для вашего кошелька, рекомендуем очень внимательно читать кредитный договор, ответственно относиться к заемным средствам и вовремя их возвращать. Вот еще несколько полезных советов:

Сравнивайте предложения

Не спешите брать первый попавшийся кредит — лучше проверить несколько вариантов и сравнить реальную годовую ставку, а не вестись на привлекательный процент в рекламах.

Подсчитайте полную стоимость кредита

Выясните реальную стоимость ссуды, учитывая все комиссии. Также поинтересуйтесь, включены ли в кредит дополнительные услуги.

Избегайте кредитов с плавающей ставкой

Фиксированная ставка — это лучше и надежнее, ведь переменные ставки могут возрасти, из-за чего вам придется платить больше.

Читайте договор до подписания

Подробнее о потребительских кредитах и ​​на что нужно обращать внимание при их оформлении — читайте в нашей статье по ссылке. Выделите время, не торопитесь и перечитайте документ — даже то, что написано мелким шрифтом. Не стесняйтесь переспрашивать то, что вам непонятно, — это ваши деньги и прежде всего ваша ответственность.

