Доля неработающих кредитов сократилась до 27%: до уровня на начало войны — Finance.ua
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Доля неработающих кредитов сократилась до 27%: до уровня на начало войны

Кредит&Депозит
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Доля неработающих кредитов сократилась до 27%: до уровня на начало войны
Доля неработающих кредитов сократилась до 27%: до уровня на начало войны
Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе на 1 июля 2025 года сократилась до 27,0%, или на 3,3 процентных пункта по сравнению с показателем на начало года.
Об этом пишет НБУ.
Нынешняя доля NPL близка к историческому минимуму, зафиксированному по состоянию на 1 марта 2022 года — на начало полномасштабного вторжения россии в Украину.
В первый год полномасштабной войны уровень дефолтов достиг около 20%, а доля NPL в портфеле — 39,1%. С середины 2023 года доля NPL постепенно сокращается.
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Определяющим фактором сокращения доли NPL в первом полугодии 2025 года стал рост объема новых кредитов лучшего качества. Так, валовой объем кредитов в банковской системе за этот период вырос на 133,7 млрд грн или на 10,3% до 1,432 трлн грн.
Доля NPL физических лиц за первое полугодие снизилась на 1,5 п. п. до 14,0%, бизнеса — на 3,5 п. п. до 35,5%.
Сокращение доли NPL зафиксировано во всех группах банков:
  • в частных украинских банках — до 9,9%;
  • в банках с иностранным капиталом — до 9,5%;
  • в государственных банках — до 38,5%.
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Без учета долгов бывших собственников АО КБ «ПриватБанк» и старых долгов государственных банков доля NPL по состоянию на 01 июля 2025 составляет 21,6% в государственных банках и 16,1% - в банковской системе вообще.

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По материалам:
Finance.ua
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