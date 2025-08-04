Жилье по программе «єОселя» — до какого возраста банки разрешат брать кредит Сегодня 08:03 — Кредит&Депозит

Жилье по программе «єОселя» — до какого возраста банки разрешат брать кредит

Государственная программа «єОселя» предусматривает льготное ипотечное кредитование на приобретение жилья по ставкам 3% или 7% годовых. Но среди наиболее часто задаваемых вопросов — ограничения по возрасту. В 2025 году четких возрастных рамок в нормативных актах нет, однако банки ориентируются на кредитную практику и внутренние риски.

Об этом пишет издание Новости. Live.

В Положении о порядке предоставления ипотечных кредитов по программе «єОселя» прописано только одно: человек должен быть дееспособным, совершеннолетним и иметь стабильный доход. Однако на практике максимальный возраст заемщика не должен превышать 70 лет к моменту полного погашения кредита.

Кто может взять кредит?

Чтобы получить кредит по программе «єОселя», нужно соответствовать четким требованиям. Кандидат должен быть гражданином Украины, не находиться под санкциями и не участвовать в других государственных жилищных программах (за исключением тех, чье жилье пострадало из-за войны).

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«Важно, чтобы в собственности заявителя не было жилья или его площадь не превышала 52,5 кв. м для одного человека плюс 21 кв. м на каждого следующего члена семьи. К семье относят супругов и несовершеннолетних детей до 18 лет. Например, для семьи из трех человек максимальная площадь составляет 94,5 кв. м».

Какой реальный возраст принимается во внимание банками

Банки, которые выдают кредиты по программе «єОселя», в частности Укргазбанк, Ощадбанк, ПриватБанк , устанавливают свои возрастные ограничения на основе оценки платежеспособности заемщика. В большинстве случаев:

Если заявителю до 45 лет шансы на одобрение выше, срок кредитования может быть максимальным (до 20 лет). В возрасте 45−55 лет банки часто предлагают более короткий срок (например, 10−15 лет), чтобы успеть завершить выплаты до достижения критического возраста. Если человеку больше 55 лет, шансы получить кредит существенно снижаются. После 60 лет кредиты по «єОселя» фактически не одобряют, поскольку банки не имеют механизмов долгосрочного страхования таких заемщиков.

Почему банки ограничивают возраст при выдаче ипотеки

Несмотря на то, что «єОселя» — государственная программа, кредиты выдают коммерческие банки, несущие финансовый риск. Они обязаны учитывать:

возможности погашения кредита до момента выхода на пенсию;

состояние здоровья и продолжительность активной жизни клиента;

страховые требования — заемщики обычно должны проходить медицинское страхование, и возраст здесь играет немаловажную роль.

Условия выдачи льготной ипотеки в рамках «єОселя» действительно предусматривают гибкость, но возраст заемщика — это вопрос банковского риска. Если клиент не сможет погасить кредит до достижения 70 лет, заявку, скорее всего, не одобрят.

Можно ли подать заявку старшему члену семьи

Иногда семья пытается оформить жилье на человека пенсионного возраста, чтобы избежать налогов или обойти ограничения по имуществу. В случае с «єОселя» такой подход не работает, ведь все участники проверяются через Дію, где фиксируется не только имущественное положение, но и возраст. Кроме того, программа не позволяет покупку жилья для третьих лиц или родственников.

Однако в рамках программы допускается оформление созаемщиков, то есть нескольких людей, совместно несущих ответственность за кредит. Это может быть уместным вариантом, если основному заявителю более 50 лет, а в семье есть младший трудоустроенный член.

Альтернатива єОсели для лиц 55+

Если человек не проходит по возрасту, он может рассматривать другие варианты:

Коммерческая ипотека со значительно более высокими ставками — до 18−20% годовых. Рентные договоры, позволяющие получить жилье без кредита, но с передачей собственности на других условиях. Аренда с выкупом, практикуемая застройщиками и позволяющая постепенно выкупать жилье.

Также стоит следить за программой «єВідновлення», которая частично перекрывает потребности в жилье для людей, потерявших его из-за войны.

Что учитывать при подаче заявки на єОселю

Перед подачей заявки следует учесть:

Возраст заемщика на момент оформления договора. Ожидаемая продолжительность выплат — оптимально, чтобы они завершались до 65 лет. Наличие созаемщика для снижения риска. Официальный доход — минимум 20 000−25 000 грн на семью после уплаты налогов.

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