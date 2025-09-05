ФГВФЛ продлил программу реструктуризации кредитов для физлиц до августа 2026 года Сегодня 09:14 — Кредит&Депозит

ФГВФЛ продлил программу реструктуризации кредитов для физлиц до августа 2026 года

С 1 сентября 2025 года вступило в силу решение исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) № 813 от 18.08.2025, которым утверждены Условия реструктуризации задолженности физических лиц — заемщиков ликвидируемых банков в период действия военного положения. Программа упрощенного погашения задолженности продлена еще на год — до 31 августа 2026 года.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

Кто может присоединиться к программе

К программе могут присоединиться физические лица-заемщики ликвидируемых банков, за исключением тех, чьи кредиты уже были реструктуризированы в соответствии с предыдущими решениями Фонда.

Для физических лиц применяется 0,001% годовых и 1 копейка комиссии при условии ежемесячного погашения:

ипотечные кредиты — от 10 тыс. грн;

кредиты с платежных карт (задолженность свыше 100 тыс. грн) — от 5 тыс. грн;

другие кредиты — от 1 тыс. грн.

Заемщик может полностью погасить кредит на льготных условиях в течение периода ликвидации банка. Для участия в программе необходимо подать заявление в банк-займодатель и осуществить платеж по кредитному договору.

Условия реструктуризации для бизнеса

Для юридических лиц и ФЛП с августа 2023 года действуют унифицированные условия реструктуризации, которые предусматривают:

первый взнос 5%;

ежемесячную амортизацию;

полное погашение основной суммы, процентов и комиссий в течение процедуры ликвидации.

Процентная ставка зависит от продолжительности реструктуризации:

до 18 месяцев — 0,1% годовых;

19−24 месяца — 3%;

более 24 месяцев — 5%.

Период погашения определяется клиентом, но полное погашение должно произойти не позднее чем за полгода до завершения ликвидации банка.

Юридическим лицам и ФЛП необходимо обратиться в банк-кредитор для консультации относительно пакета документов и плана действий.

