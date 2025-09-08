0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Выросли на 100 млрд грн: сумма вкладов украинцев в банках (инфографика)

Кредит&Депозит
35
Выросли на 100 млрд грн: сумма вкладов украинцев в банках (инфографика)
Выросли на 100 млрд грн: сумма вкладов украинцев в банках (инфографика)
По информации НБУ, по состоянию на август в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц хранилось 1 трлн 482,6 млрд гривен.
Сумма с начала года выросла на 6,4%, это 90,4 млрд гривен.
Читайте также
В 60 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 71,3 млн вкладов граждан и ФЛП. Более трети вкладов (35,2%) были в долларах и евро.
Выросли на 100 млрд грн: сумма вкладов украинцев в банках (инфографика)
Большинство вкладов было в национальной валюте: 60,7 млн ​​вкладов на 959,7 млрд гривен.
В валюте было 10,6 млн вкладов на 522,9 млрд гривен.
В государственном ПриватБанке было 24,2 млн вкладчиков, которые хранили 558,5 млрд гривен.
На 2 месте государственный Ощадбанк — 13,1 млн вкладчиков, сумма — 225,8 млрд гривен.
На 3 частный Универсал банк — 9,7 млн ​​вкладчиков, сумма — 119,6 млрд гривен.
Место для вашей рекламы
Напомним, украинские банки ожидают монетарные изменения от Национального банка, которые в итоге приведут к снижению ставок по депозитам. У украинцев остается не так много времени, чтобы оформить вклады с высокой доходностью. Об этом заявил директор департамента розничного бизнеса Глобус банка Дмитрий Замотаев. По его словам, для снижения ставки есть веская причина — падение инфляции.
В то же время эксперт, основатель Gonzo Invest Павел Бойко сообщил, что лучшее время для покупки активов — во время кризисов и войн. Как сказал Бойко, больше всего рискует не рискующий, но риск всегда надо просчитывать.
Храните и приумножайте свои средства с надежными депозитами. Удобный каталог предложений на Finance.ua

Депозиты в банках

По материалам:
Finance.ua
Банки УкраиныПриватБанкДеньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems