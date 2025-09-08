Выросли на 100 млрд грн: сумма вкладов украинцев в банках (инфографика) Сегодня 16:00 — Кредит&Депозит

Выросли на 100 млрд грн: сумма вкладов украинцев в банках (инфографика)

1 трлн 482,6 млрд гривен. По информации НБУ , по состоянию на август в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц хранилось

Сумма с начала года выросла на 6,4%, это 90,4 млрд гривен.

В 60 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 71,3 млн вкладов граждан и ФЛП. Более трети вкладов (35,2%) были в долларах и евро.

Большинство вкладов было в национальной валюте: 60,7 млн ​​вкладов на 959,7 млрд гривен.

В валюте было 10,6 млн вкладов на 522,9 млрд гривен.

В государственном ПриватБанке было 24,2 млн вкладчиков, которые хранили 558,5 млрд гривен.

На 2 месте государственный Ощадбанк — 13,1 млн вкладчиков, сумма — 225,8 млрд гривен.

На 3 частный Универсал банк — 9,7 млн ​​вкладчиков, сумма — 119,6 млрд гривен.

Напомним, украинские банки ожидают монетарные изменения от Национального банка, которые в итоге приведут к снижению ставок по депозитам. У украинцев остается не так много времени, чтобы оформить вклады с высокой доходностью. Об этом заявил директор департамента розничного бизнеса Глобус банка Дмитрий Замотаев. По его словам, для снижения ставки есть веская причина — падение инфляции.

В то же время эксперт, основатель Gonzo Invest Павел Бойко сообщил , что лучшее время для покупки активов — во время кризисов и войн. Как сказал Бойко, больше всего рискует не рискующий, но риск всегда надо просчитывать.

