Украина подала против россии иск об убытках еще одного банка

8 августа 2025 г. Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал очередной иск против россии по убыткам, причиненным украинским банкам российской военной агрессией. Иск подан по убыткам ПАО «КБ «Пивденкомбанк» на сумму свыше 2,8 млрд грн.

Об этом сообщает ФГВФЛ.

По предварительным оценкам Фонда, в результате российской военной агрессии с 2014 года до начала полномасштабного вторжения 24.02.2022, общая сумма потерь банков, переданных под его управление, составляет 84 миллиарда гривен. Этот вывод не окончательный, оценка продолжается.

«На сегодняшний день установлено, что чуть ли не каждый банк из более ста, которые были переданы под управление Фонда гарантирования вкладов, с 2014 года потерял на оккупированных территориях как недвижимость (залоговую или непосредственно на балансе), так и кредиты, выданные субъектам хозяйствования, которые вели бизнес на этих территориях до оккупации, а также ценные бумаги зарегистрированных там эмитентов.

Просто списать такие активы означало бы лишить кредиторов банков и государство шансов на возмещение, а кроме того, это стало бы свидетельством безнаказанности россии. Поэтому Фонд гарантирования не намерен смириться с потерей украинских активов. Мы уже подали пять исков против агрессора, два из них выиграли, новые иски на подходе", — сообщил Виктор Новиков.

Иски, по которым суды приняли решение в пользу Фонда гарантирования вкладов — это дело ПАО «КБ «УФС» на 1,9 миллиарда гривен и групповой иск, в котором объединены ПАО «ГРИН БАНК», АО «ЭРДЕ БАНК», ПАО «УКРГАЗПРОМБАНК», АО «БАНК «ТАВРИКА» и АО «ФОРТУНА-БАНК», на общую сумму 498,5 млн грн.

Кроме того, на рассмотрении судов первой инстанции находятся еще три дела: иски Фонда против россии по убыткам ПАО «КБ «ПРОМЭКОНОМБАНК» на 651 млн грн; групповой иск по убыткам банков ПАО «БАНК «КИЕВСКАЯ РУСЬ», ПАО «КБ «АКТИВ-БАНК», ПАО «ЭНЕРГОБАНК» и ПАО «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАИНА» на более чем 920 млн грн и вышеупомянутый иск по убыткам ПАО «КБ «ПИВДЕНКОМБАНК» на суму более 2,8 млрд грн. Параллельно идет подготовка новых исковых заявлений против страны-агрессора россии.

Полученные положительные решения судов передаются в исполнительную службу и могут быть исполнены в юрисдикциях, где хранятся замороженные российские активы.

Что касается потерь, причиненных банкам российской агрессией уже во время полномасштабной войны, то их возмещение может быть произведено по механизму Международного реестра ущерба, причиненного агрессией рф против Украины (RD4U). На сегодняшний день Реестр пока принимает заявления только от физических лиц. Как только будет открыт прием от юридических лиц, Фонд будет передавать соответствующие материалы по неплатежеспособным банкам.

