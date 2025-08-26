Украинцы переходят на евро: банки впервые ввезли больше наличных евро, чем долларов — Finance.ua

Украинцы переходят на евро: банки впервые ввезли больше наличных евро, чем долларов
Основной валютой для сбережений становится евро. Украинцы с апреля утратили интерес к пополнению своих валютных резервов за счет долларов.
Об этом сообщает Нацбанк.
Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в июле 2025 года, составил 732 млн долларов.
Банки ввезли в Украину наличных долларов на 332 млн долларов и наличных евро на 395 млн долларов (в эквиваленте).
Ранее говорилось, что сейчас поведение наличного рынка не несет угрозы для стабильности нашего валютного рынка. Население продолжает покупать валюту практически в тех же объемах, что сдает ее в обменники и продает со своих карточных счетов.
То есть нынче наличный рынок не только не является «врагом» стабильности курса гривны, а во многом и «помогает» нацвалюте оставаться стабильной за счет сбалансированных объемов купли/продажи валюты населением.
Также Национальный банк Украины с 21 августа 2025 года ввел в обращение модифицированные банкноты номиналом 20 гривен.
Гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 20 гривен предыдущего образца на модифицированные банкноты.
