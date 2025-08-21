НБУ выпустил в обращение обновленную банкноту 20 гривен — Finance.ua

НБУ выпустил в обращение обновленную банкноту 20 гривен Сегодня 11:02 — Казна и Политика

НБУ выпустил в обращение обновленную банкноту 20 гривен, Фото: НБУ

Национальный банк Украины с 21 августа 2025 года вводит в обращение модифицированные банкноты номиналом 20 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Главное отличие

В правой верхней части на оборотной стороне модифицированных банкнот номиналом 20 гривен размещен патриотический лозунг: «Слава Украине! Героям Слава!».

Все остальные элементы дизайна и защиты остались такими же, как и в банкнотах образца 2018 года. Их изображения и описания доступны на сайте Нацбанка

Нужно ли специально обменивать старые банкноты

Новые банкноты НБУ будут поставлять банки и инкассационные компании. Они будут поступать клиентам при выдаче наличных денег и постепенно заменять изношенные и поврежденные купюры.

Гражданам не нужно специально обменивать банкноты номиналом 20 гривен предыдущего образца на модифицированные банкноты.

Банкноты предыдущих лет выпуска остаются законным платежным средством и будут приниматься без ограничений по всей территории Украины для любых расчетов и зачислений на счета.

Напомним, с 1 ноября 2024 года Национальный банк начал постепенно заменять банкноты 50 и 200 гривен старого образца современными. Также постепенно выводят из обращения и заменяют на более новые гривны другого номинала:

1 и 2 гривны образцов 2003—2007 годов — с 1 октября 2020 года;

5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003—2007 годов — с 1 января 2023 года;

500 гривен — с 1 августа 2024 года.

По состоянию на 1 июля сумма наличных в обращении в Украине составила 859,9 млрд гривен. Это на 37,5 млрд. грн. или на 4,6% больше, чем в начале года (822,4 млрд. гривен). На одного жителя Украины приходилось 63 банкноты и 189 платежных разменных и оборотных монет (на 1 января 2025 года — 63 и 186 шт. соответственно). Среди банкнот больше всего в обращении находится банкнот номиналом 500 гривен, меньше всего — номиналом 50 гривен (27,3% и 4,4% от общего количества в обращении соответственно).

