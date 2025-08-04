Как менялся вид и номинал украинских денег (инфографика) — Finance.ua

Как менялся вид и номинал украинских денег (инфографика) Сегодня 09:15

Как менялся вид и номинал украинских денег (инфографика)

Более четверти века тому назад, в сентябре 1996 года, в обращение была введена гривна — национальная валюта независимой Украины. Тогда она стала эмблемой новейшей государственности и принципиальным шагом в формировании денежной системы страны. С тех пор гривна не только сохранила свое название, но и прошла ряд заметных изменений как во внешнем виде, так и в структуре номиналов. Как именно менялась гривна с 1996 года — рассказываем далее.

В 1996 году в рамках денежной реформы и перехода от купонов к гривням были введены в обращение банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 гривен. Одногривневая купюра имела два образца. Тогда же в обращении появились монеты по 1, 2, 5, 10, 25 и 50 копеек.

Уже в следующем году НБУ внедрил дополнительные образцы банкнот номиналом 2, 5, 10 и 20 гривен, также в 1997 году впервые вышла в свет альтернативная версия одногривневой банкноты в виде монеты. До 2000 года изменений в виде и номинале украинской валюты больше не было.

В 2000-м и 2001-м произошло незначительное обновление дизайна банкнот номиналом 10, 20, 2 и 5 гривен — изменились цвета и оттенки. Кроме того, в обращение впервые введена купюра номиналом 200 гривен.

В 2003 году Нацбанк обновил образец банкноты 20 гривен, а в 2004-м произошло массовое обновление: обновлены банкноты номиналом 1, 2, 5, 10 и 50 гривен, а также одногривневую монету.

В 2005-м была обновлена банкнота номиналом 100 гривен, до 2014-го она не меняла свой облик.

В 2006-м и 2007-м изменения коснулись банкнот 1, 10 и 200 гривен. Также в 2006 году впервые увеличили номинал украинских банкнот до 500 гривен: к 2019 году это была банкнота наибольшей стоимости в Украине.

С 2007 по 2014 год длился период без изменений вида и номинала украинских денег, пока не решили обновить купюру в 100 гривен и осуществить незначительное обновление 10 копеек, которые в 2025 году начнут выводить из обращения.

С 2018 года в обращение вошли новые монеты номиналом 1 и 2 гривны, позже в обращение ввели также 5 гривен (2019-й) и 10 гривен (2020-й) в виде монет.

С 2020 года Национальный банк выводит из обращения все банкноты образцов до 2003 года. Они подлежат обмену до завершения военного положения и еще в течение трех месяцев после его завершения.

Напомним, НБУ рассматривает возможность поэтапного изъятия из наличного обращения монет номиналом в 10 копеек. По его словам, они практически не используются в расчетах.

Слово і Діло По материалам:

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