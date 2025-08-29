Smart Energy Новинского подает в суд на Украину — Finance.ua

Smart Energy Новинского подает в суд на Украину Сегодня 20:23 — Фондовый рынок

Smart Energy Новинского подает в суд на Украину

Энергетическая компания Enwell Energy plc, входящая в группу Smart Energy, начинает арбитражное производство против Украины.

Об этом говорится в заявлении компании.

«Enwell Energy plc объявляет о начале арбитражного производства против Украины в соответствии с Соглашением между Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Правительством Украины о содействии и взаимной защите инвестиций», — говорится в заявлении.

В компании отметили, что причиной иска является «вмешательство в регистрацию прав собственности компании на ее дочерние компании и активы, замораживание определенных активов группы, рейды и обыски в местных офисах».

Там также упомянули о прекращении лицензий на добычу газа. Их приостанавливали на основании санкций против бенефициарного владельца компании — олигарха Вадима Новинского.

Компания считает, что своими действиями Украина нарушила обязательства и права компании по Договору. Арбитраж был зарегистрирован Международным центром по урегулированию инвестиционных споров (МЦВИС).

Enwell Energy plc требует компенсацию средств, потерянных компанией, и возобновления лицензий.

Справка Finance.ua:

2 декабря 2022 года СНБО ввел санкции в отношении бывшего народного депутата Вадима Новинского;

в 2023 году группа Smart Holding олигарха Вадима Новинского заявила о завершении очередного раунда реструктуризации, в результате которой ее основатель решил передать активы в траст;

В том же году Шевченковский райсуд Киева наложил арест на корпоративные права 72 компаний, связанных с активами Вадима Новинского, контролируемыми через «Смарт Холдинг» или через аффилированные оффшорные фирмы.

Економічна Правда По материалам:

