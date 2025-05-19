Минэкономики хочет возобновить работу газодобывающих компаний Новинского — Finance.ua
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Минэкономики хочет возобновить работу газодобывающих компаний Новинского

Энергетика
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Минэкономики хочет возобновить работу газодобывающих компаний Новинского
Минэкономики хочет возобновить работу газодобывающих компаний Новинского
Министерство экономики Украины выступает за возобновление работы газодобывающих предприятий группы Smart Holding в Полтавской и Харьковской областях, остановленной из-за санкций к акционеру компании Вадиму Новинскому.
Об этом сказала директор департамента политики собственности и санкций Минэкономики Ярослава Максименко во время дискуссии за круглым столом «Украинские недра под санкциями и арестами: вызовы, выводы, будущее», отвечая на призыв генерального директора группы Smart-Holding Ивана Герасимовича «услышать бизнес», который хочет работать в Украине.
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«Если мы говорим об экономике Украины и об украинских предприятиях, работающих на экономику Украины, и об избежании влияния подсанкционных конечных бенефициарных собственников на украинские предприятия, то Минэкономики полностью разделяет позицию, что украинские предприятия должны работать на Украину», — сказала она, чьи слова цитирует «Интерфакс-Украина».
В свою очередь Герасимович призвал принять соответствующее «корректирующее решение».
«Санкции направлены на то, чтобы лишить государство-агрессора, российскую федерацию, ресурсов для войны в Украине. Правильно? Все, что лишает их ресурсов, это все хорошо. Если санкции применены так, что они лишают ресурсов собственное государство, то здесь необходимо находить решение, которое бы выровняло бы ситуацию и давало возможность, наоборот, поддерживать нашу армию и наших военных», — сказал он.
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В ходе дискуссии Герасимович, акцентируя внимание на целях санкций, отметил, что сейчас Украина вынуждена покупать у Венгрии и Словакии российский газ, не давая предприятиям в Украине добывать украинский газ.
Напомним, СНБО 2 декабря 2022 года ввел санкции в отношении бывшего народного депутата Вадима Новинского. В 2023 году Шевченковский райсуд Киева наложил арест на корпоративные права 72 компаний, связанных с активами пророссийского бизнесмена Вадима Новинского, которые контроллируются через «Смарт Холдинг» или через аффилированные офшорные фирмы.
В конце января 2025 года группа Smart Energy из-за прекращения действия трех специальных разрешений приостановила работу. Гендиректор Smart Holding Иван Герасимович заявил, что газовый бизнес группы сегодня не стоит ничего, но при определенных условиях может оцениваться в 300 млн долларов.
По материалам:
Економічна Правда
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