Суд арестовал доли подсанкционного олигарха Новинского в ряде компаний в Украине — Finance.ua

Суд арестовал доли подсанкционного олигарха Новинского в ряде компаний в Украине Сегодня 14:32 — Фондовый рынок

Шевченковский районный суд Киева наложил арест на корпоративные права 72 компаний, связанных с активами пророссийского олигарха Вадима Новинского, которые контролируются через «Смарт Холдинг» или через аффилированные оффшорные фирмы.

Соответствующее постановление, копией которого располагает агентство «Интерфакс-Украина», в рамках уголовного дела № 761/15 294/23 суд принял 4 мая текущего года, постановление вступило в законную силу 10 мая, документ обнародован 11 мая.

Постановление об аресте имущества Новинского принято по ходатайству начальника третьего отдела управления процессуального руководства досудебным расследованием и поддержанием публичного обвинения Департамента надзора за соблюдением законов органами безопасности Офиса генерального прокурора по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 28, ч.1 ст.111−2 У К Украины .

При этом суд установил, что прокурор обратился к судебному следователю с ходатайством о наложении ареста на корпоративные права обществ, где бенефициарным владельцем долей в уставном капитале является Новинский или аффилированные с ним лица для сохранения вещественных доказательств.

Досудебным расследованием установлено, что в период 2022—2023 годов этот гражданин Украины, в отношении которого в декабре прошлого года указом президента применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), действуя по предварительному сговору с лицами, осуществляющими профессиональную деятельность, связанную с предоставлением публичных услуг на территории Украины, избегая блокирования его активов, совершил действия, направленные на смену владельца (конечного бенефициара) корпоративных прав, принадлежащих Новинскому, а именно — корпоративного бенефициара.

При этом в постановлении приводится список компаний, среди которых, в частности, ЧАО «Укргаздобыча», ООО «Смарт-Холдинг», ООО «Аркона Газ-Энергия», ООО «Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лимитед», МК «Запорожсталь», МК «Каметсталь», Центральный, Северный и Ингулецкий ГОК, а также ряд угледобывающих предприятий в «Покровской угольной группе». Кроме того, арестована доля в ООО «Метинвест Холдинг» (23,76% доля) и ее предприятиях.

«Таким образом, осуществил передачу гражданам иностранного государства, в частности лицам, имеющим непосредственную связь с государством-агрессором, корпоративным правам и активам своих предприятий, чем совершил умышленные действия, направленные на помощь государству-агрессору (пособничество) путем подготовки и передачи материальных ресурсов или других активов представителям государства-агрессора», — констатируется в постановлении суда.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.