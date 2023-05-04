Суд арестовал «скрытые» активы Новинского более чем на ₴10,5 миллиарда — Finance.ua

Суд арестовал «скрытые» активы Новинского более чем на ₴10,5 миллиарда
По материалам Службы безопасности арестованы новые активы пророссийского олигарха Вадима Новинского, причастного к пособничеству стране-агрессору. Их общая стоимость составляет более 10,5 млрд грн.
Об этом сообщает СБУ.
В список заблокированных активов входит 230 объектов недвижимости, которыми Новинский владеет через оффшорный трастовый фонд.
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Среди арестованного имущества — элитный гостиничный комплекс в центре Киева, морской торговый порт Очаков, помещения агрохолдинга и торговые центры в разных регионах Украины.
Установлено, что во избежание санкций СНБО Новинский перерегистрировал собственные активы на нескольких подконтрольных иностранных граждан в оффшорных юрисдикциях.
Для реализации сделки он привлек аффилированных частных нотариусов и государственных регистраторов. Однако сотрудники украинской спецслужбы разоблачили преступную схему и заблокировали ее.
Напомним, что в апреле этого года по материалам СБУ было арестовано имущество Новинского более чем на 3,5 млрд грн.
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В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору), продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
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