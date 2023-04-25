Активы Марченко в металлургическом гиганте Украины более чем на 1 млрд грн арестовали — СБУ — Finance.ua
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Активы Марченко в металлургическом гиганте Украины более чем на 1 млрд грн арестовали — СБУ

Криминал
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Активы Марченко в металлургическом гиганте Украины более чем на 1 млрд грн арестовали — СБУ
Активы Марченко в металлургическом гиганте Украины более чем на 1 млрд грн арестовали — СБУ
Суд арестовал корпоративные права Оксаны Марченко в АО «Запорожский завод ферросплавов». Общая стоимость заблокированных активов составляет более 1 млрд грн.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Решение суда касается 13,7% акций предприятия, которыми супруга Медведчука владеет через четыре оффшорные компании.
Запорожский завод ферросплавов является монопольным производителем металлического мангана в Украине и входит в список крупнейших металлургических компаний в Европе.
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Арест активов обезопасит их от продажи или перерегистрации на подставных лиц и в дальнейшем позволит передать в пользу нашего государства.
Напомним, ранее благодаря СБУ было арестовано имущество Оксаны Марченко на общую сумму более 6 млрд грн.
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Мероприятия проводились в рамках уголовного производства по подозрению супруги Медведчука в финансировании российских оккупационных группировок.
В феврале этого года следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
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В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению виновных к ответственности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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