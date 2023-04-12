Жену Медведчука объявили в розыск — Finance.ua

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Жену Медведчука объявили в розыск

Криминал
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Жену Медведчука объявили в розыск
Жену Медведчука объявили в розыск
Служба безопасности объявила в розыск Оксану Марченко, жену кума российского диктатора Виктора Медведчука.
Об этом сообщается на сайте розыска МВД.
Марченко объявило в розыск главное управление СБУ в Ивано-Франковской области.
В карточке розыска сообщается, что Марченко является лицом, скрывающимся от органов досудебного расследования. Также указана дата исчезновения — это 24 марта 2023 года.
Напомним, 23 февраля суд арестовал имущество Оксаны Марченко, подозреваемой в финансировании российских оккупационных группировок, общей стоимостью более 5,6 млрд гривен.
Также суд арестовал «скрытые» активы Оксаны Марченко более чем на 440 млн грн.
Кроме того, компании жены предателя Виктора Медведчука финансировали российских силовиков. Правоохранители разоблачили фирмы, владелицей которых является Оксана Марченко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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